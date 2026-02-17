Погода в Киеве 18 февраля — морозы усилятся

Морозы усиливаются — погода в Киеве завтра
В Киеве и Киевской области 18 февраля будет облачная погода с осадками днем. Морозы ночью усилятся, а на дорогах будет гололедица.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Погода в Киеве 18 февраля
Синоптики рассказали, что ночью осадков не будет, однако днем возможен снег. На дорогах местами гололедица, а в течение дня северо-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью по области -12...-17 °С, а днем -5...-10 °С. В то же время в Киеве ночью ожидается -12...14 °С, а днем -8...-10 °С.
Напомним, в Харькове 18 февраля возможен снег и дождь, а на дорогах ожидается гололедица. Кроме того, будет шквальный ветер.
Также мы писали, что сегодня астрофизики предварительно прогнозируют магнитные бури уровня G1-G2. Пиковые значения будут длиться от нескольких часов до целых суток.
Читайте Новини.LIVE!