Україна
Морозы усиливаются — погода в Киеве завтра

Морозы усиливаются — погода в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 16:46
Погода в Киеве 18 февраля — морозы усилятся
Морозная погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 18 февраля будет облачная погода с осадками днем. Морозы ночью усилятся, а на дорогах будет гололедица.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Погода в Киеве 18 февраля

Синоптики рассказали, что ночью осадков не будет, однако днем возможен снег. На дорогах местами гололедица, а в течение дня северо-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью по области -12...-17 °С, а днем -5...-10 °С. В то же время в Киеве ночью ожидается -12...14 °С, а днем -8...-10 °С.

Погода у Києві 18 лютого
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, в Харькове 18 февраля возможен снег и дождь, а на дорогах ожидается гололедица. Кроме того, будет шквальный ветер.

Также мы писали, что сегодня астрофизики предварительно прогнозируют магнитные бури уровня G1-G2. Пиковые значения будут длиться от нескольких часов до целых суток.

погода Киев морозы прогноз погоды ветер
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
