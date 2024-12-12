Прогноз погоди у Києві на завтра, 13 грудня

Морози та висока вологість — прогноз погоди у Києві завтра
У Києві та області у п'ятницю, 13 грудня, очікується мінлива хмарність, яка протягом доби буде змінюватися. Вдень температура повітря коливатиметься у межах -4...-3 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Києві 13 грудня
Синоптики прогнозують у Києві завтра переважно ясну погоду. Лише вночі та вранці буде мінлива хмарність. Водночас опадів протягом доби не передбачається.
Температура повітря:
- вночі -3 °C — відчувається як -7 °C;
- вдень -4...-3 °C — відчувається як -8 °C.
Вітер буде північно-західного напрямку, 7-10 м/с. Вологість повітря коливатиметься від 58 до 80%.
Нагадаємо, синоптики попереджають про невеликі опади та ожеледицю завтра в областях.
А у Харкові завтра буде сильний вітер, але без істотних опадів.
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