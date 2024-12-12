Прогноз погоды в Киеве на завтра, 13 декабря

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области в пятницу, 13 декабря, ожидается переменная облачность, которая в течение суток будет меняться. Днем температура воздуха будет колебатся в пределах -4...-3 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Киеве 13 декабря

Синоптики прогнозируют в Киеве завтра в основном ясную погоду. Лишь ночью и утром переменная облачность. В то же время, осадков в течение суток не предполагается.

Температура воздуха:

ночью -3 °C — ощущается как -7 °C;

днем -4...-3 °C — ощущается как -8 °C.

Ветер будет северо-западным направлением, 7-10 м/с. Влажность воздуха будет колебаться от 58 до 80%.

Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, синоптики предупреждают о небольших осадках и гололедице завтра в областях.

А в Харькове завтра будет сильный ветер, но без существенных осадков.