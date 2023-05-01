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Мовний скандал на Київщині: у бутику відмовилися обслуговувати українською

1 травня 2023 03:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мовний скандал на Київщині: у бутику відмовилися обслуговувати українською
У Броварах у магазині стався мовний скандал. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Київській області в торговому центрі "МаркМолл", в одному з магазинів вибухнув мовний скандал. Продавчиня відмовився обслуговувати українською мовою. Ба більше, вона сказала, що це її принципова позиція і вона "російськомовна".

Про інцидент розповів громадський діяч і журналіст Костянтин Андріюк.

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"Продавці поводилися агресивно, мотивуючи свою відмову російськомовністю", — йдеться в повідомленні.

Клієнтка магазину додала, що свідоцтво про реєстрацію ФОП працівники закладу показувати відмовилися. Також вона не помітила касового апарату.

Нагадаємо, у Латвії відбувся мітинг російськомовних проти втручання РФ в політику країни. За словами протестувальників, вони вимагали не ототожнювати їх із Росією та не використовувати російськомовних жителів Латвії у своїх інтересах.

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