Языковой скандал в Киевской области: в бутике отказались обслуживать на украинском

В Броварах в магазине произошел языковой скандал. Фото: УНИАН

В Киевской области в торговом центре "МаркМолл", в одном из магазинов разразился речевой скандал. Продавщица отказалась обслуживать на украинском языке. Более того, она сказала, что это ее принципиальная позиция и она "русскоязычная".

Об инциденте рассказал общественный деятель и журналист Константин Андриюк.

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"Продавцы вели себя агрессивно, мотивируя свой отказ русскоязычностью", — говорится в сообщении.

Клиентка магазина добавила, что свидетельство о регистрации ФЛП работники заведения показывать отказались. Также она не заметила кассового аппарата.

Напомним, в Латвии состоялся митинг русскоговорящих против вмешательства РФ в политику страны. По словам протестующих, они потребовали не отождествлять их с Россией и не использовать русскоязычных жителей Латвии в своих интересах.