Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Языковой скандал в Киевской области: в бутике отказались обслуживать на украинском arrow

Языковой скандал в Киевской области: в бутике отказались обслуживать на украинском

1 мая 2023 03:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Языковой скандал в Киевской области: в бутике отказались обслуживать на украинском
В Броварах в магазине произошел языковой скандал. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киевской области в торговом центре "МаркМолл", в одном из магазинов разразился речевой скандал. Продавщица отказалась обслуживать на украинском языке. Более того, она сказала, что это ее принципиальная позиция и она "русскоязычная".

Об инциденте рассказал общественный деятель и журналист Константин Андриюк.

Читайте также:

"Продавцы вели себя агрессивно, мотивируя свой отказ русскоязычностью", — говорится в сообщении.

Клиентка магазина добавила, что свидетельство о регистрации ФЛП работники заведения показывать отказались. Также она не заметила кассового аппарата.

Напомним, в Латвии состоялся митинг русскоговорящих против вмешательства РФ в политику страны. По словам протестующих, они потребовали не отождествлять их с Россией и не использовать русскоязычных жителей Латвии в своих интересах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас