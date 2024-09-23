У Київському метро спалахнув мовний конфлікт між пасажирами

Пасажири в метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Київському метро між пасажирами виник мовний конфлікт. Із відео, яке шириться мережею, можна зрозуміти, що старша жінка втрутилася у розмову молодих людей, які спілкувалися російською.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Мовний скандал у Київському метро

Мовне питання, яке вже давно є одним з найболючіших в українському суспільстві, знову вийшло на поверхню. У Київському метрополітені під час поїздки між станціями спалахнув мовний конфлікт між пасажирами.

Одна з пасажирок висловила обурення, що інший пасажир розмовляє російською мовою.

"Ви коли перестанете кацапською мовою говорити. Сюди ви призвали війну, тому що прийшла війна визволяти кацапську мову. Вам не соромно зрештою", — втрутилася у розмову жінка.

На це хлопець відповів коротким "нет".

Далі суперечка між пасажирами лише почала загострюватися.

"Кацапською мовою говоріть на кухні, а тут, в метро або мовчіть, або говоріть українською", — наголошувала жінка.

Пасажир своєю чергою відповів, що він має право вибирати, якою мовою спілкуватися.

Жінка розізлилася і відстоювала свою позицію щодо теперішнього покоління, яке є майбутнім України.

"Тупа нація, ні совісті, ні гордості немає. Вам голови відрізають, а ви ж*пи їм лижете", — викрикнула пасажирка.

Згодом до розмови втрутилися й інші люди, які сиділи поруч. Вони попросили заспокоїтись жіночку, адже це "чужі діти".

Дивіться відео за посиланням.

https://t.me/c/1697250541/34188

Мовний конфлікт у метро в Києві. Фото: скриншот

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