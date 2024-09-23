В Киевском метро вспыхнул языковой конфликт между пассажирами

Пассажиры в метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киевском метро между пассажирами возник языковой конфликт. Из видео, которое распространяется по сети, можно понять, что старшая женщина вмешалась в разговор молодых людей, которые общались по-русски.

Об этом сообщают местные паблики.

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Языковой скандал в Киевском метро

Языковой вопрос, который уже давно является одним из самых болезненных в украинском обществе, снова вышел на поверхность. В Киевском метрополитене во время поездки между станциями вспыхнул языковой конфликт между пассажирами.

Одна из пассажирок выразила возмущение, что другой пассажир разговаривает на русском языке.

"Вы когда перестанете на кацапском языке говорить. Сюда вы призвали войну, потому что пришла война освобождать кацапский язык. Вам не стыдно в конце концов", — вмешалась в разговор женщина.

На это парень ответил коротким: "нет".

Далее спор между пассажирами только начал обостряться.

"На кацапском языке говорите на кухне, а здесь, в метро или молчите, или говорите на украинском", — подчеркивала женщина.

Пассажир в свою очередь ответил, что он имеет право выбирать, на каком языке общаться.

Женщина разозлилась и отстаивала свою позицию относительно нынешнего поколения, которое является будущим Украины.

"Тупая нация, ни совести, ни гордости нет. Вам головы отрезают, а вы ж*пы им лижете", — выкрикнула пассажирка.

Впоследствии в разговор вмешались и другие люди, которые сидели рядом. Они попросили успокоиться женщину, ведь это "чужие дети".

Смотрите видео по ссылке.

https://t.me/c/1697250541/34188

Языковой конфликт в метро в Киеве. Фото: скриншот

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