У Києві за літо госпіталізували 17 осіб з гарячкою Західного Нілу

Лікарі надають допомогу. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві з початку літа станом на сьогодні загалом госпіталізували 17 пацієнтів, в яких підтвердили захворювання на гарячку Західного Нілу. Усі вони потребували стаціонарного лікування через важкий перебіг захворювання.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, пише пресслужба КМДА.

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Впродовж літа до лікарень Києва потрапило 17 осіб — 10 чоловіків і 7 жінок. Вони проживали у різних районах столиці, проте двоє з них є мешканцями Київської та Черкаської областей. Через важкий перебіг хвороби, їх госпіталізували та надавали стаціонарне лікування. Троє пацієнтів загинули через менінгоенцефаліт, який розвинувся внаслідок ускладнення хвороби.

Чим небезпечна гарячка Західного Нілу

Інфекціоністи відносять в Україні вірус гарячки Західного Нілу до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. Вірус за будовою схожий на тих, які викликають енцефаліти та вірус гарячки Денге.

Цю хворобу переносять переважно перелітні птахи, кров яких може містити концентрацію вірусу від 14 до 200 днів. Також збудника хвороби можуть переносити комарі, які передають його під час укусу тварину або людину. Ще рідше люди можуть заразитися гарячкою через контактне зараження кров'ю ід хворих тварин.

Симптоми гарячки Західного Нілу

У разі зараження вірусом гарячки Західного Нілу людина відчуває озноб та різке підвищення температури тіла з проявами інтоксикації. Гарячка може тривати від двох до шести днів. В загальних випадках хвороба переноситься сприятливо, але у важких формах може розвинутися менінгіт або енцефаліт.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург попередила, що у лікуванні гарячки не існує специфічної терапії — пацієнту надають симптоматичне лікування.

"Як і за будь-якого захворювання, при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтеся під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану. А щоб мінімізувати ризики саме гарячки Західного Нілу, встановіть удома москітні сітки, використовуйте репеленти, на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягайте речі, що максимально прикривають тіло. Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки знижується майже до нуля", — підсумувала Валентина Гінзбург.