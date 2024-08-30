В Киеве за лето госпитализировали 17 человек с лихорадкой Западного Нила

Врачи оказывают помощь. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве с начала лета по состоянию на сегодняшний день госпитализировали 17 пациентов, у которых подтвердили заболевание лихорадкой Западного Нила. Все они нуждались в стационарном лечении из-за тяжелого течения заболевания.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, пишет пресс-служба КГГА.

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За лето в больницы Киева попали 17 человек — 10 мужчин и 7 женщин. Они проживали в разных районах столицы, однако двое из них являются жителями Киевской и Черкасской областей. Из-за тяжелого течения болезни их госпитализировали и оказывали стационарное лечение. Трое пациентов погибли из-за менингоэнцефалита, развившегося вследствие осложнения болезни.

Чем опасна лихорадка Западного Нила

Инфекционисты относят в Украине вирус лихорадки Западного Нила к I группе особо опасных и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска. Вирус по строению похож на вызывающих энцефалиты и вирус лихорадки Денге.

Эту болезнь переносят преимущественно перелетные птицы, кровь которых может содержать концентрацию вируса от 14 до 200 дней. Также возбудителя болезни могут переносить комары, передающие его во время укуса животному или человеку. Еще реже люди могут заразиться лихорадкой из-за контактного заражения кровью от больных животных.

Симптомы лихорадки Западного Нила

При заражении вирусом лихорадки Западного Нила человек ощущает озноб и резкое повышение температуры тела с проявлениями интоксикации. Лихорадка может длиться от двух до шести дней. В общих случаях болезнь переносится благоприятно, но в тяжелых формах может развиться менингит или энцефалит.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург предупредила, что в лечении лихорадки не существует специфической терапии — пациенту дают симптоматическое лечение.

"Как и при любом заболевании, при первых его признаках обращайтесь к врачу и лечитесь под наблюдением специалиста, сообщая ему обо всех изменениях своего состояния. А чтобы минимизировать риски именно лихорадки Западного Нила, установите дома москитные сетки, используйте репелленты, на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) надевайте вещи, максимально прикрывающие тело. Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность лихорадки снижается почти до нуля", — подытожила Валентина Гинзбург.