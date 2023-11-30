Можна заробити до 38 тис. грн — у київському метро розмістили вакансії

Вагон потяга у київському метро. Фото: ДСНС

На роботу у столичний метрополітен шукають працівників. У метро Києва оголосили про набір охочих навчатися на машиніста потягу. Зарплатню обіцяють від 30 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

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Вимоги до майбутніх працівників метро

Зазначається, що кандидату/кандидатці має бути не менше 18 років. Майбутній працівник повинен мати відмінне здоров’я. Він має пройти медичний огляд, на якому затвердять його професійну придатність. Щодо освіти, то вона має бути професійно-технічна, неповна вища або вища.

Яку зарплатню пропонує метрополітен майбутнім працівникам

Машиніст електропоїзда має доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу в вечірні, нічні години та святкові дні тощо.

Середня заробітна плата становить:

без класу (для тих, хто лише отримав професію та став до роботи) — 29 628 грн;

ІІІ клас — 31 282 грн;

ІІ клас — 34 385 грн;

І клас — 38 519 грн.

Для того, щоб отримати або підвищити клас кваліфікації необхідно пропрацювати рік без порушень і збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах.

Додаткові "плюси" працевлаштування у метрополітен:

офіційне працевлаштування;

соціальний пакет;

можливість додаткового навчання;

позмінний графік роботи.

Навчання для майбутніх машиністів

Навчання для майбутніх машиністів стартуватиме вже 22 січня 2024 року. Воно триватиме 26-28 тижнів.

"Освітня програма складається з двох частин — теоретичної та практичної, після завершення яких необхідно успішно пройти кваліфікаційну атестацію. Заробітна плата під час навчання становитиме орієнтовно 7 000 гривень на місяць", — зазначили у пресслужбі.

Майбутні співробітники отримають знання щодо конструкції поїзда та нормативно-технічної частини під час теоретичної частини навчання. На час практичного блоку слухачі відпрацьовуватимуть свої навички із професійним машиністом. Вони вивчатимуть поїзну роботу на лінії, маневрову роботу на станціях лінії та коліях депо, приймання та постановку рухомого складу.

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