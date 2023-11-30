Можно заработать до 38 тыс. грн — в киевском метро разместили вакансии

Вагон поезда в киевском метро. Фото: ГСЧС

На работу в столичный метрополитен ищут работников. В метро Киева объявили о наборе желающих учиться на машиниста поезда. Зарплату обещают от 30 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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Требования к будущим работникам метро

Отмечается, что кандидату/кандидатке должно быть не менее 18 лет. Будущий работник должен иметь отличное здоровье. Он должен пройти медицинский осмотр, на котором утвердят его профессиональную пригодность. Что касается образования, то оно должно быть профессионально-техническое, неполное высшее или высшее.

Какую зарплату предлагает метрополитен будущим работникам

Машинист электропоезда имеет доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы и праздничные дни.

Средняя заработная плата составляет:

без класса (для тех, кто только получил профессию и приступил к работе) — 29 628 грн;

ІІІ класс — 31 282 грн;

ІІ класс — 34 385 грн;

I класс — 38 519 грн.

Для того, чтобы получить или повысить класс квалификации необходимо проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свой профессионализм на экзаменах.

Дополнительные "плюсы" трудоустройства в метрополитен:

официальное трудоустройство;

социальный пакет;

возможность дополнительного обучения;

посменный график работы.

Обучение для будущих машинистов

Учеба для будущих машинистов будет стартовать уже 22 января 2024 года. Она будет длиться 26-28 недель.

"Образовательная программа состоит из двух частей — теоретической и практической, после завершения которых необходимо успешно пройти квалификационную аттестацию. Заработная плата во время обучения будет составлять ориентировочно 7 000 гривен в месяц", — отметили в пресс-службе.

Будущие сотрудники получат знания по конструкции поезда и нормативно-технической части во время теоретической части обучения. На время практического блока слушатели будут отрабатывать свои навыки с профессиональным машинистом. Они будут изучать поездную работу на линии, маневровую работу на станциях линии и путях депо, прием и постановку подвижного состава.

Напомним, в Украине ищут слесарей, которым готовы платить до 120 тысяч гривен. Также гарантируется полный социальный пакет.

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