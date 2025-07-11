МЦКМ перейшов в управління держави — який прибуток можна отримати

МЦКМ у Києві працюватиме на державу — держбюджет отримає прибуток
Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ) 11 липня перейшов в управління держави. Законну передачу забезпечило Національне агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це повідомило АРМА у коментарі Новини.LIVE.
Передача МЦКМ в управління держави
Як відомо, вже підписаний Договір з переможцем конкурсу на управління цим активом терміном на п'ять років. Згідно з цією угодою, сума щомісячного гарантійного платежу становить 2 млн грн кожного місяця та 99,9% від суми отриманого прибутку.
"АРМА забезпечило доступ управителю до історично-культурного центру. Підписано акти приймання-передачі активу з ОГП та Управителем. Вперше за роки незалежності України ми повернули державі не просто будівлю — ми повернули культурний потенціал. У центрі столиці десятиліттями заробляли величезні статки, не сплачуючи реальні суми до бюджету, та виснажували ресурс. Ці часи завершено. АРМА забезпечило законний, прозорий, публічний конкурс. Відтепер палац — керований державою актив, який буде відповідати символам гідності, незалежності та міжнародному культурному рівню з відповідними доходами до бюджету", — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.
На сайті Prozorro був відкритий конкурс, де перемогу на управління активом здобув ТОВ "Комбінат Плюс". Власником цієї компанії є засновник українських культурних проєктів (Atlas Festival, майданчики Atlas, тераси ТРЦ Gulliver та ТРЦ River Mall, концертні агенції AConcert та PMK) з більш ніж 20-річним досвідом років роботи інтертейменту Дмитро Сидоренко. За час повномасштабної війни в Україні завдяки його проєктам вдалося зібрати 300 млн грн на благодійність і підтримку армії.
Також АРМА повідомляє, що:
- конкурс було проведено відповідно до чинного законодавства;
- тендерна документація пройшла юридичну та експертну перевірку;
- переможця конкурсу перевірено усіма компетентними правоохоронними органами силового блоку та отримано позитивні висновки на відсутність звʼязків з РФ, РБ, Ісламською Республікою Іран та власником;
- всі дозвільні документи оформлено згідно з установленим порядком.
Держава повернула контроль над важливим культурним та економічним об'єктом завдяки цьому рішенню. Очікується, що сума, яка надійде до держбюджету, складає понад 120 млн грн.
"Ми беремося за відновлення одного з ключових культурних центрів столиці, який є не лише економічно, а й символічно важливим для країни. Наша мета — перетворити МЦКМ на сучасний, інклюзивний, доступний простір для концертів, освітніх і культурних заходів. У планах — ремонт та модернізація фудкортів, реновація санітарних зон, оновлення мультимедійної, світлової та звукової інфраструктури. Також ми активно працюватимемо над залученням спонсорів і міжнародних партнерів до фінансування розвитку простору. Наша команда — це не лише досвід у музиці, а й прагнення до якісних трансформацій простору й суспільства", — наголосив власник ТОВ "Комбінат Плюс" Дмитро Сидоренко.
Водночас в АРМА наголосили, що всі події в МЦКМ, які були заплановані раніше, відбудуться за графіком, а робота комплексу продовжується у штатному режимі.
Читайте Новини.LIVE!