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Головна Київ МЦКМ у Києві працюватиме на державу — держбюджет отримає прибуток

МЦКМ у Києві працюватиме на державу — держбюджет отримає прибуток

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Дата публікації: 11 липня 2025 12:52
МЦКМ перейшов в управління держави — який прибуток можна отримати
Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ). Фото: АРМА

Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ) 11 липня перейшов в управління держави. Законну передачу забезпечило Національне агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомило АРМА у коментарі Новини.LIVE. 

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Передача МЦКМ в управління держави

Як відомо, вже підписаний Договір з переможцем конкурсу на управління цим активом терміном на п'ять років. Згідно з цією угодою, сума щомісячного гарантійного платежу становить 2 млн грн кожного місяця та 99,9% від суми отриманого прибутку.

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Підписання Договору про перехід МЦКМ в управління держави. Фото: АРМА
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Підписання Договору про перехід МЦКМ в управління держави. Фото: АРМА

"АРМА забезпечило доступ управителю до історично-культурного центру. Підписано акти приймання-передачі активу з ОГП та Управителем. Вперше за роки незалежності України ми повернули державі не просто будівлю — ми повернули культурний потенціал. У центрі столиці десятиліттями заробляли величезні статки, не сплачуючи реальні суми до бюджету, та виснажували ресурс. Ці часи завершено. АРМА забезпечило законний, прозорий, публічний конкурс. Відтепер палац — керований державою актив, який буде відповідати символам гідності, незалежності та міжнародному культурному рівню з відповідними доходами до бюджету", — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

На сайті Prozorro був відкритий конкурс, де перемогу на управління активом здобув ТОВ "Комбінат Плюс". Власником цієї компанії є засновник українських культурних проєктів (Atlas Festival, майданчики Atlas, тераси ТРЦ Gulliver та ТРЦ River Mall, концертні агенції AConcert та PMK) з більш ніж 20-річним досвідом років роботи інтертейменту Дмитро Сидоренко. За час повномасштабної війни в Україні завдяки його проєктам вдалося зібрати 300 млн грн на благодійність і підтримку армії. 

Також АРМА повідомляє, що:

  • конкурс було проведено відповідно до чинного законодавства;
  • тендерна документація пройшла юридичну та експертну перевірку;
  • переможця конкурсу перевірено усіма компетентними правоохоронними органами силового блоку та отримано позитивні висновки на відсутність звʼязків з РФ, РБ, Ісламською Республікою Іран та власником;
  • всі дозвільні документи оформлено згідно з установленим порядком.

Держава повернула контроль над важливим культурним та економічним об'єктом завдяки цьому рішенню. Очікується, що сума, яка надійде до держбюджету, складає понад 120 млн грн. 

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Перехід МЦКМ в управління держави. Фото: АРМА

"Ми беремося за відновлення одного з ключових культурних центрів столиці, який є не лише економічно, а й символічно важливим для країни. Наша мета — перетворити МЦКМ на сучасний, інклюзивний, доступний простір для концертів, освітніх і культурних заходів. У планах — ремонт та модернізація фудкортів, реновація санітарних зон, оновлення мультимедійної, світлової та звукової інфраструктури. Також ми активно працюватимемо над залученням спонсорів і міжнародних партнерів до фінансування розвитку простору. Наша команда — це не лише досвід у музиці, а й прагнення до якісних трансформацій простору й суспільства", — наголосив власник ТОВ "Комбінат Плюс" Дмитро Сидоренко.  

Водночас в АРМА наголосили, що всі події в МЦКМ, які були заплановані раніше, відбудуться за графіком, а робота комплексу продовжується у штатному режимі.

держбюджет Київ АРМА Україна культура
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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