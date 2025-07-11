МЦКИ перешел в управление государства — какую прибыль можно получить

Международный центр культуры и искусств (МЦКИ). Фото: АРМА

Международный центр культуры и искусств (МЦКИ) 11 июля перешел в управление государства. Законную передачу обеспечило Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщило АРМА в комментарии Новини.LIVE.

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Передача МЦКИ в управление государства

Как известно, уже подписан Договор с победителем конкурса на управление этим активом сроком на пять лет. Согласно этому договору сумма ежемесячного гарантийного платежа составляет 2 млн грн каждый месяц и 99,9% от суммы полученной прибыли.

Подписание Договора о переходе МЦКИ в управление государства. Фото: АРМА

Подписание Договора о переходе МЦКИ в управление государства. Фото: АРМА

"АРМА обеспечило доступ управляющему к историко-культурному центру. Подписаны акты приема-передачи актива с ОГП и Управляющим. Впервые за годы независимости Украины, мы вернули государству не просто здание — мы вернули культурный потенциал. В центре столицы десятилетиями зарабатывали огромные доходы, не платя реальные суммы в бюджет и истощали ресурс. Эти времена завершены. АРМА обеспечило законный, прозрачный, публичный конкурс. Отныне, дворец — управляемый государством актив, который будет соответствовать символам достоинства, независимости и международному культурному уровню с соответствующими доходами в бюджет", — отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

На сайте Prozorro был открыт конкурс, где победу на управление активом получил ООО "Комбинат Плюс". Владельцем этой компании является основатель украинских культурных проектов (Atlas Festival, площадки Atlas, террасы ТРЦ Gulliver и ТРЦ River Mall, концертные агентства AConcert и PMK) с более чем 20 летним опытом лет работы в интертейменте Дмитрий Сидоренко. За время полномасштабной войны в Украине благодаря его проектам удалось собрать 300 млн грн на благотворительность и поддержку армии.

Также АРМА сообщает, что:

конкурс был проведен в соответствии с действующим законодательством;

тендерная документация прошла юридическую и экспертную проверку;

победитель конкурса проверен всеми компетентными правоохранительными органами силового блока и получены положительные заключения на отсутствие связей с РФ, РБ, Исламской Республикой Иран и владельцем;

все разрешительные документы оформлены в соответствии с установленным порядком.

Государство вернуло контроль над важным культурным и экономическим объектом благодаря этому решению. Ожидается, что сумма, которая поступит в госбюджет, составляет более 120 млн грн.

Переход МЦКИ в управление государства. Фото: АРМА

"Мы беремся за восстановление одного из ключевых культурных центров столицы, который является не только экономически, но и символически важным для страны. Наша цель — превратить МЦКИ в современное, инклюзивное, доступное пространство для концертов, образовательных и культурных мероприятий. В планах — ремонт и модернизация фудкортов, реновация санитарных зон, обновление мультимедийной, световой и звуковой инфраструктуры. Также мы будем активно работать над привлечением спонсоров и международных партнеров к финансированию развития пространства. Наша команда — это не только опыт в музыке, но и стремление к качественным трансформациям пространства и общества", — отметил владелец ООО "Комбинат Плюс" Дмитрий Сидоренко.

В то же время в АРМА отметили, что все события в МЦКИ, которые были запланированы ранее, состоятся по графику, а работа комплекса продолжается в штатном режиме.