Музей історії міста Києва презентував виставку до другої річниці деокупації Київщини

Виставка "На захисті міста". Фото: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

До другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів Музей історії міста Києва презентував виставковий проєкт "На захисті міста". Ця виставка уособлює збірні образи захисників міста в різні історичні епохи.

Про це повідомляє Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

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На захисті Києва

Виставка пропонує огляд п'яти основних збірних образів захисників, які стали символами боротьби за Київ різних епох: Русі, Великого князівства Литовського, козацької держави, Української Народної Республіки та незалежної України. Відвідувачі можуть переглянути мультимедійні реконструкції військового обмундирування та унікальні експонати зброї відповідних історичних епох.

Виставка "На захисті міста". Фото: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

Виставка "На захисті міста". Фото: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

Виставка "На захисті міста". Фото: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

"Сьогодні, коли Київ і вся Україна знову перебувають у стані війни, ми маємо пам’ятати історію нашого протистояння. Історія стає нашою зброєю! Без знання минулого неможливо усвідомити природу сучасних подій", — зазначає Аліна Сушко, кураторка виставки.

Виставка "На захисті міста". Фото: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

Команда проєкту зняла фото- та відеопрезентації форми та зброї із реальними героями — військовими, які обороняли Київ у 2022 році. Мета — показати зв'язок між різними поколіннями, які свого часу ставали на захист міста.

Виставка "На захисті міста". Фото: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

Виставка "На захисті міста". Фото: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

Виставка "На захисті міста". Фото: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

Нагадаємо, що у Львові відкривається унікальна виставка на честь героїв війни з Росією.

Також ми писали про те, що У Львові відкрили виставку фоторобіт полеглого поета й військового Максима "Далі" Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя". Також у місті проведуть вечір пам’яті, присвячений бійцю, на якому друзі, рідні та поети читатимуть збірку віршів Кривцова "Вірші з бійниці".