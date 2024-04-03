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Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины

3 апреля 2024 23:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины
Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ко второй годовщине освобождения Киевщины от российских окупантов Музей истории города Киева презентовал выставочный проект "На защите города". Эта выставка олицетворяет сборные образы защитников города в разные исторические эпохи.

Об этом сообщает Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева.

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На защите Киева

Выставка предлагает обзор пяти основных сборных образов защитников, ставших символами борьбы за Киев разных эпох: Руси, Великого княжества Литовского, казацкого государства, Украинской Народной Республики и независимой Украины. Посетители могут просмотреть мультимедийные реконструкции военного обмундирования и уникальные экспонаты оружия соответствующих исторических эпох.

Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины - фото 1
Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева
Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины - фото 2
Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева
Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины - фото 3
Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

"Сегодня, когда Киев и вся Украина снова находятся в состоянии войны, мы должны помнить историю нашего противостояния. История становится нашим оружием! Без знания прошлого невозможно осознать природу современных событий", — отмечает Алина Сушко, куратор выставки.

Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины - фото 4
Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

Команда проекта сняла фото- и видеопрезентации формы и оружия с реальными героями — военными, которые обороняли Киев в 2022 году. Цель — показать связь между разными поколениями, которые в свое время становились на защиту города.

Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины - фото 5
Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева
Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины - фото 6
Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева
Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины - фото 7
Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

Напомним, что во Львове открывается уникальная выставка в честь героев войны с Россией.

Также мы писали о том, что во Львове открыли выставку фоторабот павшего поэта и военного Максима "Далі" Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя". Также в городе проведут вечер памяти, посвященный бойцу, на котором друзья, родные и поэты будут читать сборник стихов Кривцова "Вірші з бійниці".

Киев
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военные
деоккупация Украины
война в Украине

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