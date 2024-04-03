Музей истории города Киева презентовал выставку ко второй годовщине деоккупации Киевщины

Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева.

Ко второй годовщине освобождения Киевщины от российских окупантов Музей истории города Киева презентовал выставочный проект "На защите города". Эта выставка олицетворяет сборные образы защитников города в разные исторические эпохи.

Об этом сообщает Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева.

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На защите Киева

Выставка предлагает обзор пяти основных сборных образов защитников, ставших символами борьбы за Киев разных эпох: Руси, Великого княжества Литовского, казацкого государства, Украинской Народной Республики и независимой Украины. Посетители могут просмотреть мультимедийные реконструкции военного обмундирования и уникальные экспонаты оружия соответствующих исторических эпох.

Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

"Сегодня, когда Киев и вся Украина снова находятся в состоянии войны, мы должны помнить историю нашего противостояния. История становится нашим оружием! Без знания прошлого невозможно осознать природу современных событий", — отмечает Алина Сушко, куратор выставки.

Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

Команда проекта сняла фото- и видеопрезентации формы и оружия с реальными героями — военными, которые обороняли Киев в 2022 году. Цель — показать связь между разными поколениями, которые в свое время становились на защиту города.

Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

Выставка "На защите города". Фото: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

Напомним, что во Львове открывается уникальная выставка в честь героев войны с Россией.

Также мы писали о том, что во Львове открыли выставку фоторабот павшего поэта и военного Максима "Далі" Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя". Также в городе проведут вечер памяти, посвященный бойцу, на котором друзья, родные и поэты будут читать сборник стихов Кривцова "Вірші з бійниці".