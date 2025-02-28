Куди піти на Масницю в Києві 2025 — програма святкування

Музика, їжа та майстер-класи — як святкуватимуть Масницю у Києві
В Україні вже розпочався Масляний тиждень, який триватиме до 2 березня. Через воєнний стан святкування у Києві проведуть скромніше, однак на ВДНГ підготували традиційні локації та багато цікавих активностей.
Про це розповів кореспондент Новини.LIVE.
Масниця на ВДНГ у Києві
Як відомо, 1 та 2 березня територія Виставкового центру перетвориться на святкове містечко, де на відвідувачів чекають народні виступи, майстер-класи та тематичне меню.
Які ціни на фудкорті
На час святкування Масниці у Києві такі ціни на вареники:
- вареники з сиром (шість штук) — 185 грн,
- з картоплею — 185 грн,
- з капустою — 185 грн,
- з м’ясом — 200 грн,
- з вишнями — 185 грн.
Крім того, під час святкування виступатимуть ансамблі "Громиця", "Зернятко", SoloMia, "Кралиця", гурти "ДваТри", "GG ГуляйГород", Baika Band, капела "Збитень" та дитячо-юнацька вокальна студія "Нота". Програму доповнять колективні співи веснянок, гаївок і майстер-класи з народних танців та хороводів.
Територію ВДНГ прикрасять квіткові композиції, величезна мотанка, яка є символом весни та родинного тепла, українські стрічки та гілки з помпонами. Крім того, там облаштують фотозони із сіна та лабіринти.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що в жодному разі не можна робити на Масницю.
Також ми повідомляли, які вареники приготувати на Масницю та поділились рецептом, якому понад 100 років.
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