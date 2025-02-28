Куда пойти на Масленицу в Киеве 2025 — программа празднования

Масленица в Киеве. Фото: facebook.com/vdngkyiv

В Украине уже началась Масленичная неделя, которая продлится до 2 марта. Из-за военного положения празднования в Киеве проведут скромнее, однако на ВДНХ подготовили традиционные локации и много интересных активностей.

Об этом рассказал корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Масленица на ВДНХ в Киеве

Как известно, 1 и 2 марта территория Выставочного центра превратится в праздничный городок, где посетителей ждут народные выступления, мастер-классы и тематическое меню.

Какие цены на фудкорте

На время празднования Масленицы в Киеве такие цены на вареники:

вареники с творогом (шесть штук) — 185 грн,

с картофелем — 185 грн,

с капустой — 185 грн,

с мясом — 200 грн,

с вишнями — 185 грн.

Кроме того, во время празднования будут выступать ансамбли "Громиця", "Зернятко", SoloMia, "Кралиця", группы "ДваТри", "GG ГуляйГород", Baika Band, капелла "Збитень" и детско-юношеская вокальная студия "Нота". Программу дополнят коллективные пения веснянок, гаивок и мастер-классы по народным танцам и хороводам.

Территорию ВДНХ украсят цветочные композиции, огромная мотанка, которая является символом весны и семейного тепла, украинские ленты и ветки с помпонами. Кроме того, там обустроят фотозоны из сена и лабиринты.

Напомним, Новини.LIVE писали, что ни в коем случае нельзя делать на Масленицу.

Также мы сообщали, какие вареники приготовить на Масленицу и поделились рецептом, которому более 100 лет.