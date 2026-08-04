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Головна Київ МЗС Литви: Росія могла зумисно пошкодити будівлю посольства у Києві

МЗС Литви: Росія могла зумисно пошкодити будівлю посольства у Києві

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 17:01
Росія могла зумисно пошкодити будівлю посольства у Києві
Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс. Фото: МЗС Литви

Голова МЗС Литви Кястутіс Будріс припускає, що РФ зумисно пошкодила будівлю литовського посольства у Києві. Дипломат заявив, що удар у ніч проти 1 серпня був позбавлений військовго сенсу. Поряд з будівлею посольства немає військових об'єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на LSM.

Рішучість Литви не зменшилася

Найближчим об'єктом критичної інфраструктури від дипломатичної установи є електростанція, що знаходиться на відстані у понад кілометр. Тому не виключено, що Росія зумисно спрямувала ракети з метою залякати дипломатів

"Можливо, мета полягала в тому, щоб чинити тиск, залякати, але можу сказати – абсолютно марно. Рішучість не зменшилася, а лише зросла", —  заявив голова МЗС Литви.

Як повідомляли Новини.LIVE, удар по литовському посольству у Києві стався у ніч проти 1 серпня, під час масованої атаки по столиці. У будівлі було понівечено фасад, зовнішнє скління та огорожу, а поряд з територією дипустанови утворилася вирва.

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Також ми писали, що 1 серпня, РФ атакувала столицю балістичними ракетами. Загинули дев'ятеро людей. Також відомо про 23 постраждалих. У п'ятьох районах столиці спалахнули пожежі та є руйнування.  

Литва МЗС обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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