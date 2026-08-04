Россия могла умышленно повредить здание посольства в Киеве

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: МИД Литвы

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предполагает, что РФ умышленно повредила здание литовского посольства в Киеве. Дипломат заявил, что удар в ночь на 1 августа был лишен военного смысла. Рядом со зданием посольства нет военных объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LSM.

Решимость Литвы не ослабла

Ближайшим объектом критической инфраструктуры от дипломатического учреждения является электростанция, расположенная на расстоянии более километра. Поэтому не исключено, что Россия умышленно направила ракеты с целью запугать дипломатов

"Возможно, цель заключалась в том, чтобы оказать давление, запугать, но могу сказать — совершенно напрасно. Решимость не ослабла, а только укрепилась", — заявил глава МИД Литвы.

Как сообщали Новини.LIVE, удар по литовскому посольству в Киеве произошел в ночь на 1 августа, во время массированной атаки на столицу. В здании были повреждены фасад, внешнее остекление и ограждение, а рядом с территорией диппредставительства образовалась воронка.

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Также мы писали, что 1 августа РФ атаковала столицу баллистическими ракетами. Погибли девять человек. Также известно о 23 пострадавших. В пяти районах столицы вспыхнули пожары и наблюдаются разрушения.