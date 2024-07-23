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На 15 пляжах Києва заборонили купатися — яка причина

23 липня 2024 16:11
Катерина Османська - Редактор
Де позасмагати Київ — на 15 пляжах столиці заборонили купатися
Люди на пляжі у Києві. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Після перевірок водойм у Києві з'ясувалося, що на 15 пляжах столиці купатися заборонено. Фахівці попереджають про високий рівень бактеріологічного забруднення, що може спричинити кишкові інфекції.

Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА у понеділок, 23 липня. 

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У відомстві зазначили, попри те, що у столиці не оголошували пляжний сезон, КП "Плесо" провело перевірку якості води в місцях масового відпочинку киян на водних об’єктах. 

Так, минулого тижня перевірили такі пляжі:

  • "Золотий",
  • "Передмістна Слобідка",
  • "Чорторий",
  • "Наталка",
  • "Центральний",
  • "Молодіжний",
  • "Дитячий",
  • "Венеція",
  • "Веселка",
  • "Галерний",
  • "Тельбін",
  • "Райдуга",
  • "Троєщина",
  • "Вербний",
  • "Пуща-Водиця".

Результати перевірки показали, що проби води на зазначених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже купатися на них заборонено. Зазначається, що фахівці у пробах води виявили лактопозитивну кишкову паличку, що свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм.

"Кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. У разі потрапляння в організм кишкова паличка може спричинити кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота й діарея), запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання", — пояснили в КМДА. 

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

Відпочинок на пляжах в Україні — актуальні новини

Нагадаємо, ціни на оренду будинку з басейном у Києві за добу в декілька разів вищі, ніж тиждень в Іспанії. Подобова вартість житла з місцем для купання у стлиці стартує від 18-25 тисяч гривень. 

Також ми писали, на сьогодні в Одесі відкрито 11 пляжів і планується збільшити цю кількість до 17. Однак, попри заборони та неотримані дозволи, деякі бази відпочинку охоче зустрічають відпочивальників, ігноруючи мінну небезпеку, у тому числі у курортних містах Затока та Кароліно-Бугаз. 

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