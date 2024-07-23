Где позагорать Киев – на 15 пляжах столицы запретили купаться

Люди на пляже в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После проверок водоемов в Киеве выяснилось, что на 15 пляжах столицы купаться запрещено. Специалисты предупреждают о высоком уровне бактериологического загрязнения, что может вызвать кишечные инфекции.

Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА в понедельник, 23 июля.

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В ведомстве отметили, что несмотря на то, что в столице не объявляли пляжный сезон, КП "Плесо" провело проверку качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах.

Так, на прошлой неделе проверили следующие пляжи:

"Золотой",

"Предместная Слободка",

"Черторый",

"Наталка",

"Центральный",

"Молодежный",

"Детский",

"Венеция",

"Радуга",

"Галерный",

"Тельбин",

"Радуга",

"Троещина",

"Вербный",

"Пуща-Водица".

Результаты проверки показали, что пробы воды на перечисленных пляжах не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а следовательно, купаться на них запрещено. Отмечается, что специалисты в пробах воды обнаружили лактопозитивную кишечную палочку, что свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов.

"Кишечная палочка активнее всего размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. В случае попадания в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (чаще симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и тяжелые заболевания", — пояснили в КГГА.

Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

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Также мы писали, что на сегодняшний день в Одессе открыто 11 пляжей и планируется увеличить это количество до 17. Однако, несмотря на запреты и неполученные разрешения, некоторые базы отдыха охотно встречают отдыхающих, игнорируя минную опасность, в том числе в курортных городах Затока и Каролино-Бугаз.