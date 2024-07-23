Где позагорать Киев – на 15 пляжах столицы запретили купаться

На 15 пляжах Киева запретили купаться — какая причина
После проверок водоемов в Киеве выяснилось, что на 15 пляжах столицы купаться запрещено. Специалисты предупреждают о высоком уровне бактериологического загрязнения, что может вызвать кишечные инфекции.
Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА в понедельник, 23 июля.
Что не так с пляжами в Киеве
В ведомстве отметили, что несмотря на то, что в столице не объявляли пляжный сезон, КП "Плесо" провело проверку качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах.
Так, на прошлой неделе проверили следующие пляжи:
- "Золотой",
- "Предместная Слободка",
- "Черторый",
- "Наталка",
- "Центральный",
- "Молодежный",
- "Детский",
- "Венеция",
- "Радуга",
- "Галерный",
- "Тельбин",
- "Радуга",
- "Троещина",
- "Вербный",
- "Пуща-Водица".
Результаты проверки показали, что пробы воды на перечисленных пляжах не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а следовательно, купаться на них запрещено. Отмечается, что специалисты в пробах воды обнаружили лактопозитивную кишечную палочку, что свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов.
"Кишечная палочка активнее всего размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. В случае попадания в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (чаще симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и тяжелые заболевания", — пояснили в КГГА.
Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:
- сухость во рту и горле;
- повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
- схваткообразные боли в животе;
- незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
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Напомним, цены на аренду дома с бассейном в Киеве за сутки в несколько раз выше недели в Испании. Посуточная стоимость жилья с местом купания в столице стартует от 18-25 тысяч гривен.
Также мы писали, что на сегодняшний день в Одессе открыто 11 пляжей и планируется увеличить это количество до 17. Однако, несмотря на запреты и неполученные разрешения, некоторые базы отдыха охотно встречают отдыхающих, игнорируя минную опасность, в том числе в курортных городах Затока и Каролино-Бугаз.
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