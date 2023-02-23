На Алеї сміливості в Києві 23 лютого відкрили табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса

На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеса відвідали Алею сміливості у Києві на площі Конституції. Вони також взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої Санчесу.
Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.
-
США планують передати Україні винищувачі 4 та 5 покоління, — Держдепартамент
-
У Мелітополі окупанти змусять прийняти військову присягу школярів, — Генштаб
-
Українська медицина часів війни: які реформи відбулися в галузі в 2022 році
-
За січень з порту Ізмаїл експортували чавуну більше ніж за весь 2022 рік
-
Склад команди на матч Ліги Конференцій "Дніпро-1" — АЕК: Довбика немає навіть у запасі
-
Зсув у Китаї: 48 людей зникли безвісти
-
У США винесли одне з перших рішень щодо авторських прав на створені ШІ зображення
-
На тлі великих втрат ПВК "Вагнер" припинила вбивати найманців
-
В Ізраїлі вчені знайшли свідчення невдалої операції на мозку віком 3500 років
-
Колишній співробітник Хлої Кардаш'ян подав на неї до суду: що його обурило
Табличка на честь Педро Санчеса на Алеї сміливості
"На Алеї сміливості відкрили іменну табличку на честь Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Ми відчуваємо солідарність Іспанії з перших днів повномасштабної війни. Дякую за всю допомогу й підтримку", — розповів глава держави.
Нагадаємо, 19 січня на Алеї сміливості в Києві відкрили табличку на честь президента Європейської ради Шарля Мішеля.
Окрім того, Володимир Зеленський вручив Президенту Європейської ради орден "За заслуги" І ступеня. Таким чином було відзначено особистий внесок Шарля Мішеля у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.
Фото: Скріншот