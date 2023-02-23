На Алеї сміливості в Києві 23 лютого відкрили табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса

Відкриття іменної таблички на честь прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в Києві

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеса відвідали Алею сміливості у Києві на площі Конституції. Вони також взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої Санчесу.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Табличка на честь Педро Санчеса на Алеї сміливості

"На Алеї сміливості відкрили іменну табличку на честь Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Ми відчуваємо солідарність Іспанії з перших днів повномасштабної війни. Дякую за всю допомогу й підтримку", — розповів глава держави.

Нагадаємо, 19 січня на Алеї сміливості в Києві відкрили табличку на честь президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Окрім того, Володимир Зеленський вручив Президенту Європейської ради орден "За заслуги" І ступеня. Таким чином було відзначено особистий внесок Шарля Мішеля у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.

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