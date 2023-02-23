На Аллее смелости в Киеве 23 февраля открыли табличку в честь премьер-министра Испании Педро Санчеса

Открытие именной таблички в честь премьер-министра Испании Педро Санчеса в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчеса посетили Аллею смелости в Киеве на площади Конституции. Они также приняли участие в открытии именной таблички, посвященной Санчесу.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

Табличка в честь Педро Санчеса на Аллее смелости

"На Аллее смелости открыли именную табличку в честь Премьер-министра Испании Педро Санчеса. Мы чувствуем солидарность Испании с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за всю помощь и поддержку", — рассказал глава государства.

Напомним, 19 января на Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Кроме того, Владимир Зеленский вручил Президенту Европейского совета орден "За заслуги" I степени. Таким образом, был отмечен личный вклад Шарля Мишеля в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и популяризацию Украинского государства в мире.

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