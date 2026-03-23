Головна Київ На АЗС у Києві за вихідні зросли ціни на пальне

На АЗС у Києві за вихідні зросли ціни на пальне

Дата публікації: 23 березня 2026 08:59
Вартість пального в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві за вихідні, 21-22 березня, ціни на пальне піднялися вгору. Найдорожче водіям обійдеться дизельне паливо, вартість якого сягнула майже 90 гривень за літр.

Про це повідомляє Новини.LIVE у понеділок, 23 березня.

Вартість пального у Києві 23 березня

За підсумками минулого тижня середня ціна бензину А-95 в Україні зросла до 74,99 грн за літр, а дизельне пальне перевищило 80 грн/л.

У "Укрнафті" вартість пального залишається нижчою порівняно з великими приватними мережами. Водночас у приватних АЗС ціни суттєво вищі — бензин А-95 вже коштує близько 74,99 грн за літр, а преміальні марки можуть сягати 85 грн. Дизельне паливо у деяких мережах наближається до 88 грн за літр.

На АЗС SOCAR станом на 23 березня ціни наступні:

  • Nano ДП — 76,99 грн. за літр,
  • Бензин 95 — 74,99 грн за літр,
  • Nano 95 — 78,99 грн за літр,
  • Diesel Nano Extra — 89,99 грн за літр,
  • Nano 100 — 84,99 грн за літр,
  • LPG — 46,98 грн за літр. 
Вартість палива на Socar в Києві 23 березня
Вартість бензину і дизпалива в Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас на заправках WOG ціни інші:

  • ДП Євро — 86,99 грн за літр;
  • А-95 Євро — 74,99 грн за літр;
  • 95 Mustang — 77,99 грн за літр;
  • 100 Mustang — 84,99 грн за літр.
  • Газ — 46,98 грн за літр.
Ціни на пальне на WOG у Києві 23 березня
Ціни на пальне в Києві. Фото: Новини.LIVE

Раніше стало відомо, що у Німеччині також фіксують стрімкий ріст цін на бензин та інші види палива. Так, вартість пального сягнула 150 гривень за літр.

Схожа ситуація склалася і у Нідерландах. Там ціна бензину вже перевищила 120 грн за літр.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
