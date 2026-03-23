На АЗС у Києві за вихідні зросли ціни на пальне

У Києві за вихідні, 21-22 березня, ціни на пальне піднялися вгору. Найдорожче водіям обійдеться дизельне паливо, вартість якого сягнула майже 90 гривень за літр.

Вартість пального у Києві 23 березня

За підсумками минулого тижня середня ціна бензину А-95 в Україні зросла до 74,99 грн за літр, а дизельне пальне перевищило 80 грн/л.

У "Укрнафті" вартість пального залишається нижчою порівняно з великими приватними мережами. Водночас у приватних АЗС ціни суттєво вищі — бензин А-95 вже коштує близько 74,99 грн за літр, а преміальні марки можуть сягати 85 грн. Дизельне паливо у деяких мережах наближається до 88 грн за літр.

На АЗС SOCAR станом на 23 березня ціни наступні:

Nano ДП — 76,99 грн. за літр,

Бензин 95 — 74,99 грн за літр,

Nano 95 — 78,99 грн за літр,

Diesel Nano Extra — 89,99 грн за літр,

Nano 100 — 84,99 грн за літр,

LPG — 46,98 грн за літр.

Водночас на заправках WOG ціни інші:

ДП Євро — 86,99 грн за літр;

А-95 Євро — 74,99 грн за літр;

95 Mustang — 77,99 грн за літр;

100 Mustang — 84,99 грн за літр.

Газ — 46,98 грн за літр.

Раніше стало відомо, що у Німеччині також фіксують стрімкий ріст цін на бензин та інші види палива. Так, вартість пального сягнула 150 гривень за літр.

Схожа ситуація склалася і у Нідерландах. Там ціна бензину вже перевищила 120 грн за літр.