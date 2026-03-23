На АЗС в Киеве за выходные выросли цены на топливо

В Киеве за выходные, 21-22 марта, цены на топливо поднялись вверх. Дороже всего водителям обойдется дизельное топливо, стоимость которого достигла почти 90 гривен за литр.

Стоимость топлива в Киеве 23 марта

По итогам прошлой недели средняя цена бензина А-95 в Украине выросла до 74,99 грн за литр, а дизельное топливо превысило 80 грн/л.

В "Укрнафте" стоимость топлива остается ниже по сравнению с крупными частными сетями. В то же время в частных АЗС цены существенно выше — бензин А-95 уже стоит около 74,99 грн за литр, а премиальные марки могут достигать 85 грн. Дизельное топливо в некоторых сетях приближается к 88 грн за литр.

На АЗС SOCAR по состоянию на 23 марта цены следующие:

Nano ДТ — 76,99 грн. за литр,

Бензин 95 — 74,99 грн за литр,

Nano 95 — 78,99 грн за литр,

Diesel Nano Extra — 89,99 грн за литр,

Nano 100 — 84,99 грн за литр,

LPG — 46,98 грн за литр.

В то же время на заправках WOG цены другие:

ДТ Евро — 86,99 грн за литр;

А-95 Евро — 74,99 грн за литр;

95 Mustang — 77,99 грн за литр;

100 Mustang — 84,99 грн за литр.

Газ — 46,98 грн за литр.

Ранее стало известно, что в Германии также фиксируют стремительный рост цен на бензин и другие виды топлива. Так, стоимость горючего достигла 150 гривен за литр.

Похожая ситуация сложилась и в Нидерландах. Там цена бензина уже превысила 120 грн за литр.