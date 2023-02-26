Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям arrow

На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

26 лютого 2023 10:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Роботи Бенксі в Україні: що буде з графіті
Роботи Бенксі на Київщині
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі з'явився в українських містах восени 2022 року. Його чорно білі малюнки були непомітними для людей на стінах згорілих будинків, допоки в офіційному Instagram художника не з'явився напис — Borodyanka, Ukraine. 

Він привернув увагу дванадцятимільйонної аудиторії до страшних подій в Україні і публікаціями в мережі офіційно підтвердив, що в Києві, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та Горенці — його роботи. Вони можуть коштувати мільйони, тому попри щоденну рутину війни творчість загадкового художника зацікавила людей. 

Читайте також:

За кілька тижнів вандали демонтували одне графіті, аби продати. Щоб зберегти інші роботи Бенксі влада на Київщині вирішила винайняти для розмальованих стін охорону. Що відбувається навколо малюнків і яка їх доля — розбиралося Новини.LIVE. 

Бенксі

Поява Бенксі: світ та Україна 

Бенксі — відомий англійський  вуличний художник. Навколо його особи точиться багато суперечок, але світ досі не знає справжнього імені митця. В цьому і є його загадковість, що принесла чоловіку популярність. Останні кілька десятиліть створює графіті на соціальні теми. 

Малює він не лише на стінах, а деякі свої роботи продає за сотні тисяч доларів. Ще у березні 2022 року у Лондоні пішла з молотка його антивоєнна картина під хештегом #ABANKSY4UKRAINE. Всі виручені кошти художник передав у лікарню Охматдит у Києві, де попри гостру ситуацію продовжували рятувати життя. 

А вже у листопаді 2022 в Україні таємно з'явився і сам Бенксі. Він намалював сім графіті — в Києві, Бородянці, Горенці, Гостомелі та Ірпені. На малюнки ніхто не звертав особливої уваги, допоки вони здавалися звичайним стріт-артом. Але 11 листопада в Instagram художника з’явилося фото намальованої у Бородянці гімнастки з написом — Borodyanka, Ukraine. Відтоді почалося паломництво до творів митця. А деякі місцеві розповідають, що не лише викрили, а й розгледіли художника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Banksy (@banksy)

"Невеликий, худий, років 45, до 50. Працював не сам, були помічники", — розповіли журналістам мешканці Бородянки. 

Та шукати відомого художника, якого ніхто не знає, на Київщині не взялися. До того ж розшукувати було кого. У Гостомелі 2 грудня вандали зрізали шматок графіті Бенксі. Пізніше головний серед правопорушників зізнався — хотів продати та віддати гроші на ЗСУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zXoTPAXdRcrpSe2KMNbqkCASiyUvbM4i72QEV7gDfKXKgHMACaLjeosLW4fM47Zfl&amp;id=100004179406558

Деякі українці вважають, що виручити за роботи гроші непогана ідея, адже їх можна витратити на відбудову житла. На Київщині досі тисячі родин залишаються без даху над головою, адже понівечені  будинки ще навіть не зносили, аби на їхньому місці будувати нові.

Бенксі

Охорона графіті 

Аби роботи Бенксі не зіпсували природні умови або ж вандали, в Київській ОВА вирішили організувати охорону об'єктів. 

"Роботи мають культурне та історичне значення для країни. І ми вдячні інженерам з безпеки і партнерам, які шукали і знайшли найбільш вдале рішення, яке дозволить зберегти картини в умовах війни", — розповів заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов.

Олег Торкунов
Олег Торкунов

За систему охорони взялася міжнародна компанія Ajax Systems. Під їхнім постійним наглядом у 2021 році перебував оригінал Конституції Пилипа Орлика. Малюнки Бенксі інженери помістили за скло, а деякі взагалі огородили павільйоном. Біля кожного — датчик руху та камера. 

Якщо скло намагатимуться розбити або зняти, система відреагує сигналом і на місце приїдуть охоронці. Але вони вже з іншої компанії — "Шериф". Ні ті, ні інші з місцевих бюджетів гроші не брали, а всі роботи провели за власний рахунок.

  •  
  •  
1 / 2

Витрати на встановлення системи захисту склали понад пів мільйона гривень. Їх повністю покрила компанія Ajax Systems. Охорону вважають надійною, за кілька днів був лише один сигнал про небезпеку і той виявися хибним. 

"Захист подібних об'єктів — непроста задача для будь-якої системи безпеки та інженерів монтажу. Є низка обмежень, з якими довелося працювати: від малюнків на стінах, що легко руйнуються, до відсутності електроенергії. Але ми раді захищати культурні цінності", — заявив СМО Ajax Systems Валентин Гриценко.

Бенксі
Валентин Гриценко

Доля робіт Бенксі

Систему захисту встановили лише на трьох об’єктах — в Горенці, Бородянці та Ірпені. Компанія хоче запропонувати такий підхід і для збереження робіт Бенксі в Києві. І поки на цьому все. 

Поки час буде випробовувати систему захисту від вандалів, він так само руйнуватиме будівлі, на яких нанесені графіті. Аварійні будинки можуть розвалитися з дня на день, а разом з ними і "Гімнастка", "Чоловік у ванній" та "Чоловік у кімоно". Влада шукає ідеї, як зберегти ці роботи.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 / 7

"Наша позиція, що кожна робота Бенксі має залишатися на тому місці і в тому вигляді, де була створена. Перший етап — охорона малюнків, другий — збереження робіт під час відновлення будівель", — розповів  заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов.

Влада на місцях буде приймати пропозиції від людей щодо збереження графіті. Це можуть бути ідеї проєктів. Але поки ніякої інформації щодо конкурсу та його умов немає. Головне — роботи Бенксі повинні залишитися на місці. Після слідчих дій у Гостомелі планують повернути на зруйновану стіну навіть демонтовану "Жінку з протигазом". 

Чи слідкує за епопеями з графіті його автор — невідомо. У своєму Instagram він виклав лише відео про Україну, в якому показав всі створені ним роботи, від передмістя Києва до Майдану Незалежності. Ймовірно, художник вже давно покинув Україну, а от його роботи вже нікуди звідси не подінуться.

Фото: Новини.LIVE

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

10:50 Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

Новина з відео

10:43 Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

10:43 Путін заявив, що Захід хоче ліквідувати російську федерацію

10:31 Росія вивела у Чорне море кораблі, без ракетоносіїв: Наталя Гуменюк про ситуацію на півдні

10:24 ​​​​​​​У Києві хочуть перейменувати одну з вулиць на честь загиблого міністра Монастирського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

10:18 Такого не було понад 30 років: Каліфорнію накрила снігова буря

10:01 ​​​​​​​Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч: поліція зайнялася забудовниками

Новина з фото

09:48 Російська піхота під Вугледаром зазнала серйозних втрат, — Міноборони Британії

09:37 Росіяни обстріляли Харківщину: є постраждалі

09:35 Українці надихають своїм бойовим духом: Артета присвітив перемогу Зінченку та Україні

Новина з відео

10:50 Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

Новина з відео

10:43 Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

Новина з відео

06:35 Прощена неділя 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

06:05 Прощена неділя 2023: що не можна робити, традиції та прикмети

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

Новина з відео

19:00 Важить понад 45 кілограмів: блогери зробили величезний ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожежу у Подільському районі Києва локалізовано: Кличко показав відео з місця події

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Актуальне по темі

None 26 Лютий 10:44

Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

None 26 Лютий 10:43

Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

None 26 Лютий 10:45

Путін заявив, що Захід хоче ліквідувати російську федерацію

None 26 Лютий 10:36

Росія вивела у Чорне море кораблі, без ракетоносіїв: Наталя Гуменюк про ситуацію на півдні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB