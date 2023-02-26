Роботи Бенксі в Україні: що буде з графіті

Роботи Бенксі на Київщині

Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі з'явився в українських містах восени 2022 року. Його чорно білі малюнки були непомітними для людей на стінах згорілих будинків, допоки в офіційному Instagram художника не з'явився напис — Borodyanka, Ukraine.

Він привернув увагу дванадцятимільйонної аудиторії до страшних подій в Україні і публікаціями в мережі офіційно підтвердив, що в Києві, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та Горенці — його роботи. Вони можуть коштувати мільйони, тому попри щоденну рутину війни творчість загадкового художника зацікавила людей.

За кілька тижнів вандали демонтували одне графіті, аби продати. Щоб зберегти інші роботи Бенксі влада на Київщині вирішила винайняти для розмальованих стін охорону. Що відбувається навколо малюнків і яка їх доля — розбиралося Новини.LIVE.

Поява Бенксі: світ та Україна

Бенксі — відомий англійський вуличний художник. Навколо його особи точиться багато суперечок, але світ досі не знає справжнього імені митця. В цьому і є його загадковість, що принесла чоловіку популярність. Останні кілька десятиліть створює графіті на соціальні теми.

Малює він не лише на стінах, а деякі свої роботи продає за сотні тисяч доларів. Ще у березні 2022 року у Лондоні пішла з молотка його антивоєнна картина під хештегом #ABANKSY4UKRAINE. Всі виручені кошти художник передав у лікарню Охматдит у Києві, де попри гостру ситуацію продовжували рятувати життя.

А вже у листопаді 2022 в Україні таємно з'явився і сам Бенксі. Він намалював сім графіті — в Києві, Бородянці, Горенці, Гостомелі та Ірпені. На малюнки ніхто не звертав особливої уваги, допоки вони здавалися звичайним стріт-артом. Але 11 листопада в Instagram художника з’явилося фото намальованої у Бородянці гімнастки з написом — Borodyanka, Ukraine. Відтоді почалося паломництво до творів митця. А деякі місцеві розповідають, що не лише викрили, а й розгледіли художника.

"Невеликий, худий, років 45, до 50. Працював не сам, були помічники", — розповіли журналістам мешканці Бородянки.

Та шукати відомого художника, якого ніхто не знає, на Київщині не взялися. До того ж розшукувати було кого. У Гостомелі 2 грудня вандали зрізали шматок графіті Бенксі. Пізніше головний серед правопорушників зізнався — хотів продати та віддати гроші на ЗСУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zXoTPAXdRcrpSe2KMNbqkCASiyUvbM4i72QEV7gDfKXKgHMACaLjeosLW4fM47Zfl&id=100004179406558

Деякі українці вважають, що виручити за роботи гроші непогана ідея, адже їх можна витратити на відбудову житла. На Київщині досі тисячі родин залишаються без даху над головою, адже понівечені будинки ще навіть не зносили, аби на їхньому місці будувати нові.

Охорона графіті

Аби роботи Бенксі не зіпсували природні умови або ж вандали, в Київській ОВА вирішили організувати охорону об'єктів.

"Роботи мають культурне та історичне значення для країни. І ми вдячні інженерам з безпеки і партнерам, які шукали і знайшли найбільш вдале рішення, яке дозволить зберегти картини в умовах війни", — розповів заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов.

Олег Торкунов

За систему охорони взялася міжнародна компанія Ajax Systems. Під їхнім постійним наглядом у 2021 році перебував оригінал Конституції Пилипа Орлика. Малюнки Бенксі інженери помістили за скло, а деякі взагалі огородили павільйоном. Біля кожного — датчик руху та камера.

Якщо скло намагатимуться розбити або зняти, система відреагує сигналом і на місце приїдуть охоронці. Але вони вже з іншої компанії — "Шериф". Ні ті, ні інші з місцевих бюджетів гроші не брали, а всі роботи провели за власний рахунок.



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Витрати на встановлення системи захисту склали понад пів мільйона гривень. Їх повністю покрила компанія Ajax Systems. Охорону вважають надійною, за кілька днів був лише один сигнал про небезпеку і той виявися хибним.

"Захист подібних об'єктів — непроста задача для будь-якої системи безпеки та інженерів монтажу. Є низка обмежень, з якими довелося працювати: від малюнків на стінах, що легко руйнуються, до відсутності електроенергії. Але ми раді захищати культурні цінності", — заявив СМО Ajax Systems Валентин Гриценко.

Валентин Гриценко

Доля робіт Бенксі

Систему захисту встановили лише на трьох об’єктах — в Горенці, Бородянці та Ірпені. Компанія хоче запропонувати такий підхід і для збереження робіт Бенксі в Києві. І поки на цьому все.

Поки час буде випробовувати систему захисту від вандалів, він так само руйнуватиме будівлі, на яких нанесені графіті. Аварійні будинки можуть розвалитися з дня на день, а разом з ними і "Гімнастка", "Чоловік у ванній" та "Чоловік у кімоно". Влада шукає ідеї, як зберегти ці роботи.













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"Наша позиція, що кожна робота Бенксі має залишатися на тому місці і в тому вигляді, де була створена. Перший етап — охорона малюнків, другий — збереження робіт під час відновлення будівель", — розповів заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов.

Влада на місцях буде приймати пропозиції від людей щодо збереження графіті. Це можуть бути ідеї проєктів. Але поки ніякої інформації щодо конкурсу та його умов немає. Головне — роботи Бенксі повинні залишитися на місці. Після слідчих дій у Гостомелі планують повернути на зруйновану стіну навіть демонтовану "Жінку з протигазом".

Чи слідкує за епопеями з графіті його автор — невідомо. У своєму Instagram він виклав лише відео про Україну, в якому показав всі створені ним роботи, від передмістя Києва до Майдану Незалежності. Ймовірно, художник вже давно покинув Україну, а от його роботи вже нікуди звідси не подінуться.

Фото: Новини.LIVE