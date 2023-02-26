Работы Бэнкси в Украине: что будет с граффити

Работы Бэнкси на Киевщине

Всемирно известный уличный художник Бэнкси появился в украинских городах осенью 2022 года. Его черно-белые рисунки были незаметны для людей на стенах сгоревших домов, уничтоженных от авиабомб, пока в официальном Instagram художника не появилась надпись — Borodyanka, Ukraine.

Он привлек внимание двенадцатимиллионной аудитории к страшным событиям в Украине и публикациями в сети официально подтвердил, что в Киеве, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и Горенке его работы. Они могут стоить миллионы, поэтому, несмотря на ежедневную рутину войны, творчество загадочного художника заинтересовало людей.

Через несколько недель вандалы демонтировали одно граффити, чтобы продать. Чтобы сохранить другие работы Бэнкси, власти на Киевщине решили нанять для разрисованных стен охрану. Что происходит вокруг рисунков и какова их судьба — разбиралось Новини.LIVE.

Появление Бэнкси: мир и Украина

Бэнкси — известный английский уличный художник. Вокруг его личности идет много споров, но мир до сих пор не знает настоящего имени художника. В этом и есть его загадочность, которая принесла мужчине популярность. Последние несколько десятилетий создает граффити на социальные темы.

Рисует он не только на стенах, а некоторые свои работы продает за сотни тысяч долларов. Еще в марте 2022 года в Лондоне ушла с молотка его антивоенная картина под хештегом #ABANKSY4UKRAINE. Все вырученные средства художник передал в Охматдет в Киеве, где, несмотря на острую ситуацию, продолжали спасать жизнь.

А уже в ноябре того же года в Украине тайно появился и сам Бэнкси. Он нарисовал семь граффити — в Киеве, Бородянке, Горенке, Гостомеле и Ирпене. На рисунки никто не обращал особого внимания, пока они казались обычным стрит-артом. Но 11 ноября в Instagram художника появилось фото нарисованной в Бородянке гимнастки с надписью — Borodyanka, Ukraine. С этого момента началось паломничество к произведениям художника. А некоторые местные рассказывают, что не только уличили, но и рассмотрели художника.

"Небольшой, худой, лет 45, до 50. Работал не сам, были помощники", — рассказали журналистам жители Бородянки.

Но искать известного художника, которого никто не знает, в Киевской области не взялись. К тому же разыскивать было кого. В Гостомеле 2 декабря вандалы срезали кусок граффити Бэнкси. Позже главный среди правонарушителей признался — хотел продать.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zXoTPAXdRcrpSe2KMNbqkCASiyUvbM4i72QEV7gDfKXKgHMACaLjeosLW4fM47Zfl&id=100004179406558

Некоторые украинцы считают, что выручить за работы деньги неплохая идея, ведь их можно потратить на восстановление жилья. На Киевщине до сих пор тысячи семей остаются без крова, ведь разрушенные дома еще даже не сносили, чтобы на их месте строить новые.

Охрана граффити

Чтобы работы Беэнкси не испортили природные условия или вандалы, в Киевской ОВА решили организовать охрану объектов.

"Работы имеют культурное и историческое значение для страны. И мы благодарны инженерам по безопасности и партнерам, которые искали и нашли наиболее удачное решение, которое позволит сохранить картины в условиях войны", — рассказал заместитель председателя Киевской ОВ Олег Торкунов.

Олег Торкунов

За систему охраны взялась международная компания Ajax Systems. Под их постоянным наблюдением в 2021 году находился оригинал Конституции Филиппа Орлика. Рисунки Бэнкси инженеры поместили за стекло, а некоторые вообще огородили павильоном. У каждого — датчик движения и камера.

Если стекло постараются разбить или снять, система отреагирует сигналом и на место приедут охранники. Но они уже из другой компании — "Шериф". Ни те, ни другие из местных бюджетов деньги не брали, а все работы провели за свой счет.



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Расходы на установку системы защиты составили более полумиллиона гривен. Их полностью покрыла компания Ajax Systems. Охрана считается надежной, через несколько дней был только один сигнал об опасности и тот оказался ложным.

"Защита подобных объектов — непростая задача для любой системы безопасности и инженеров монтажа. Есть ряд ограничений, с которыми пришлось работать: от легко разрушающихся рисунков на стенах до отсутствия электроэнергии. Но мы рады защищать культурные ценности", — заявил СМО Ajax Systems Валентин Гриценко.

Валентин Гриценко

Доля работ Бэнкси

Систему защиты установили только на трех объектах — в Горенке, Бородянке и Ирпене. Компания хочет предложить такой подход и для сохранения работ Бэнкси в Киеве. И пока на этом все.

Пока время будет испытывать систему защиты он вандалов, он будет так же разрушать здания на которых нанесены граффити. Аварийные дома могут развалиться со дня на день, а вместе с ними и "Гимнастка", "Мужчина в ванной" и "Мужчина в кимоно". Власть ищет идеи, как сохранить эти работы.













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"Наша позиция, что каждая работа Бэнкси должна оставаться на том месте и в том виде, где была создана. Первый этап — охрана рисунков, второй — сохранение работ во время восстановления зданий", — рассказал заместитель председателя Киевской ОВА Олег Торкунов.

Власть на местах будет принимать предложения от людей по сохранению граффити. Это могут быть идеи проектов. Но пока никакой информации о конкурсе и его условиях нет. Главное — работы Бэнкси должны остаться на месте. После следственных действий в Гостомеле планируют вернуть на разрушенную стену даже демонтированную "Женщину с противогазом".

Следит ли за эпопеями из граффити его автор — неизвестно. В своем Instagram он выложил только видео об Украине, в котором показал все созданные им работы, от пригорода Киева до Майдана Незалежности. Вероятно, художник уже давно покинул Украину, а вот его работы уже никуда не уйдут.

Фото: Новини.LIVE