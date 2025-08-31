Відео
На будівлі Ради приспустили прапор в пам'ять про Андрія Парубія

На будівлі Ради приспустили прапор в пам’ять про Андрія Парубія

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 12:28
Рада приспустила прапор в пам'ять про Андрія Парубія
Голова Верховної Ради України (2016-2019 роки) Андрій Парубій. Фото: Парубій/Facebook

У неділю, 31 серпня, на будівлі Верховної Ради України приспустили державний прапор, аби вшанувати пам'ять політичного діяча Андрія Парубія. Ексголову ВРУ застрелили у Львові, 30 серпня.

Про це повідомив чинний очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.

Вбивство Парубія у Львові
Приспущений прапор на будівлі ВР. Фото: Стефанчук/Facebook

На будівлі ВР приспустили державний прапор

"На будівлі Верховної Ради України приспущено Державний Прапор", — повідомив Стефанчук.

А також додав, що прапор приспущено, аби вшанувати  пам’ять Андрія Парубія — народного депутата кількох скликань, Голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові, 30 серпня.

"Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України. Верховна Рада України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія. Вічна пам’ять.", — зазначив Стефанчук.

За його словами, прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб — як знак скорботи та глибокої поваги.

Вбивство Парубія
Скриншот повідомлення Стефанчука/Facebook

Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову ВРУ Андрія Парубія — було здійснено щонайменше 8 пострілів.

Пізніше народний депутат Микола Княжицький припустив, що могло стати причиною вбивства Андрія Парубія.

Крім того, львівʼяни, які мешкали на одній вулиці з Андрієм Парубієм, припустили, чому його могли вбити.

Верховна Рада вбивство Львів стрілянина Андрій Парубій
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
