Рада приспустила прапор в пам'ять про Андрія Парубія

На будівлі Ради приспустили прапор в пам’ять про Андрія Парубія
У неділю, 31 серпня, на будівлі Верховної Ради України приспустили державний прапор, аби вшанувати пам'ять політичного діяча Андрія Парубія. Ексголову ВРУ застрелили у Львові, 30 серпня.
Про це повідомив чинний очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.
На будівлі ВР приспустили державний прапор
"На будівлі Верховної Ради України приспущено Державний Прапор", — повідомив Стефанчук.
А також додав, що прапор приспущено, аби вшанувати пам’ять Андрія Парубія — народного депутата кількох скликань, Голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові, 30 серпня.
"Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України. Верховна Рада України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія. Вічна пам’ять.", — зазначив Стефанчук.
За його словами, прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб — як знак скорботи та глибокої поваги.
Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову ВРУ Андрія Парубія — було здійснено щонайменше 8 пострілів.
Пізніше народний депутат Микола Княжицький припустив, що могло стати причиною вбивства Андрія Парубія.
Крім того, львівʼяни, які мешкали на одній вулиці з Андрієм Парубієм, припустили, чому його могли вбити.
