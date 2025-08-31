Видео
Україна
На здании Рады приспустили флаг в память об Андрее Парубие

На здании Рады приспустили флаг в память об Андрее Парубие

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 12:28
Рада приспустила флаг в память об Андрее Парубие
Председатель Верховной Рады Украины (2016-2019 годы) Андрей Парубий. Фото: Getty Images/Vasyl Shevchenko

В воскресенье, 31 августа, на здании Верховной Рады Украины приспустили государственный флаг, чтобы почтить память политического деятеля Андрея Парубия. Экс-главу ВРУ застрелили во Львове, 30 августа.

Об этом сообщил действующий глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

Приспущенный флаг на здании ВР. Фото: Стефанчук/Facebook

На здании ВР приспустили государственный флаг

"На здании Верховной Рады Украины приспущен Государственный Флаг", — сообщил Стефанчук.

А также добавил, что флаг приспущен, чтобы почтить память Андрея Парубия — народного депутата нескольких созывов, Председателя Верховной Рады VIII созыва, который был убит во Львове, 30 августа.

"Его смерть стала большой потерей для парламента и всей Украины. Верховная Рада Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Вечная память.", — отметил Стефанчук.

По его словам, флаг будет оставаться приспущенным в течение трех суток — как знак скорби и глубокого уважения.

Вбивство Парубія
Скриншот сообщения Стефанчука/Facebook

Напомним, что в субботу, 30 августа, во Львове убили экс-главу ВРУ Андрея Парубия — было осуществлено не менее 8 выстрелов.

Позже народный депутат Николай Княжицкий предположил, что могло стать причиной убийства Андрея Парубия.

Кроме того, львовяне, которые жили на одной улице с Андреем Парубием, предположили, почему его могли убить.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
