Презентація книги "2024 кілометри" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві презентували книгу "2024 кілометри". У виданні йдеться про подвиги українських розвідників.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у четвер, 23 жовтня, в Telegram.

Презентація книги "2024 кілометри". Фото: Новини.LIVE

У Києві презентували книгу "2024 кілометри" — деталі

Отже, у Києві у книгарні "Сенс" відбулась презентація книги "2024 кілометри".

За інформацією Буданова, "2024 кілометри" — це книга про унікальні подвиги спецпризначенців ГУР, здійснені на ворожій території.

Автори — самі учасники складних місій. Під псевдонімами вони вперше розповідають невідомі деталі цих операцій на сторінках книги.

"Думаю, у цьому її головна цінність — події описують не сторонні спостерігачі, а реальні творці історії, воїни ГУР", — сказав Буданов під час презентації видання, що відбулась у книгарні "Сенс" на Хрещатику в Києві 22 жовтня 2025 року.

За його словами, дату обрали символічну — цього дня Героєві України, офіцеру ГУР МО України Олегові "Макгрегору" Бабію могло б виповнитись 35 років.

Представники ГУР під час презентації книги "2024 кілометри". Фото: Новини.LIVE

Кирило Буданов зауважив, що книга "2024 кілометри" присвячена саме Макгрегору, відданому Україні командирові групи — заради безпеки українського народу Олег Бабій та його бійці здійснили дуже багато добрих, ризикованих, справді героїчних вчинків.

"Відчути атмосферу під час виконання місій глибинної розвідки, дізнатись ексклюзивні деталі, яких ніхто ніде не розкаже, побачити унікальні фото — усе можна віднайти у цьому виданні.

Мав приємність поспілкуватись під час презентації із відомою письменницею Марією Матіос ― вона виступила літературною редакторкою книги, і це дуже почесно для нас усіх", — сказав очільник ГУР МОУ.

Водночас Буданов додав, що був зворушений зустріччю із дружиною Героя України, полеглого офіцера ГУР Андрія Мачулянського із позивним "Мак" — Оксаною. Історія легендарного "Мака" також частково описана авторами у виданні.

"Дякую усім причетним до створення та презентації книги, зокрема команді видавництва "Колесо Життя", а також книгарні "Сенс" ― це дуже затишне атмосферне місце з гарними людьми. Дякую усім, хто підтримує українське книговидання, береже історичні свідчення й пам’ять для майбутніх поколінь українців", — резюмував Буданов.

