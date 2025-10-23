Презентация книги "2024 километра" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве презентовали книгу "2024 километра". В издании говорится о подвигах украинских разведчиков.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в четверг, 23 октября, в Telegram.

Презентация книги "2024 километра". Фото: Новини.LIVE

В Киеве презентовали книгу "2024 километра" — детали

Итак, в Киеве в книжном магазине "Сенс" состоялась презентация книги "2024 километра".

По информации Буданова, "2024 километра" — это книга об уникальных подвигах спецназовцев ГУР, совершенных на вражеской территории.

Авторы — сами участники сложных миссий. Под псевдонимами они впервые рассказывают неизвестные детали этих операций на страницах книги.

"Думаю, в этом ее главная ценность — события описывают не сторонние наблюдатели, а реальные творцы истории, воины ГУР", — сказал Буданов во время презентации издания, которая состоялась в книжном магазине "Сенс" на Крещатике в Киеве 22 октября 2025 года.

По его словам, дату выбрали символическую — в этот день Герою Украины, офицеру ГУР МО Украины Олегу "Макгрегору" Бабию могло бы исполниться 35 лет.

Представители ГУР во время презентации книги "2024 километра". Фото: Новини.LIVE

Кирилл Буданов отметил, что книга "2024 километра" посвящена именно Макгрегору, преданному Украине командиру группы — ради безопасности украинского народа Олег Бабий и его бойцы совершили очень много добрых, рискованных, действительно героических поступков.

"Почувствовать атмосферу во время выполнения миссий глубинной разведки, узнать эксклюзивные детали, которых никто нигде не расскажет, увидеть уникальные фото — все можно найти в этом издании.

Имел удовольствие пообщаться во время презентации с известной писательницей Марией Матиос — она выступила литературным редактором книги, и это очень почетно для нас всех", — сказал глава ГУР МОУ.

В то же время Буданов добавил, что был тронут встречей с женой Героя Украины, павшего офицера ГУР Андрея Мачулянского с позывным "Мак", Оксаной. История легендарного "Мака" также частично описана авторами в издании.

"Спасибо всем причастным к созданию и презентации книги, в частности команде издательства "Колесо Жизни", а также книжному магазину "Сенс" — это очень уютное, атмосферное место с хорошими людьми. Спасибо всем, кто поддерживает украинское книгоиздание, бережет исторические свидетельства и память для будущих поколений украинцев", — резюмировал Буданов.

