На Дарницькому ринку в Києві виявили численні порушення: антисанітарія зашкалює
У столиці на Дарницькому ринку фахівці виявили гризунів та небезпечне мʼясо. А також — чисельні порушення санітарних норм.
Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у місті Києві.
Жахлива антисанітарія на Дарницькому ринку
Зазначається, що потужність розміщена так, що не забезпечується її належна дезінфекція, також є загроза перехресного забруднення продуктів харчування голубами, мухами, гризунами та хімічними засобами, використання яких ніяк не контролюється.
Температура в мʼясному павільйоні ринку на момент інспектування становила більше + 20 °С.
Також на ринку немає холодильної камери для зберігання мʼяса, яке реалізується більше одного робочого дня. А в побутових холодильниках, де мʼясо зберігається навалом, відсутні термометри.
На ринку провели позапланову перевірку через скарги містян.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні влітку деякі сезонні фрукти поки що не планують дешевшати. Йдеться про яблука, більшість яких на ринку імпортовані.