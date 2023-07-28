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На Дарницькому ринку в Києві виявили численні порушення: антисанітарія зашкалює

28 липня 2023 13:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Дарницькому ринку в Києві виявили численні порушення: антисанітарія зашкалює
Дарницький ринок у Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці на Дарницькому ринку фахівці виявили гризунів та небезпечне мʼясо. А також — чисельні порушення санітарних норм.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у місті Києві.

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Зазначається, що потужність розміщена так, що не забезпечується її належна дезінфекція, також є загроза перехресного забруднення продуктів харчування голубами, мухами, гризунами та хімічними засобами, використання яких ніяк не контролюється.

Температура в мʼясному павільйоні ринку на момент інспектування становила більше + 20 °С.

Також на ринку немає холодильної камери для зберігання мʼяса, яке реалізується більше одного робочого дня. А в побутових холодильниках, де мʼясо зберігається навалом, відсутні термометри.

На ринку провели позапланову перевірку через скарги містян.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні влітку деякі сезонні фрукти поки що не планують дешевшати. Йдеться про яблука, більшість яких на ринку імпортовані.

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