На Дарницькому ринку в Києві виявили численні порушення: антисанітарія зашкалює

Дарницький ринок у Києві. Фото: google.com

У столиці на Дарницькому ринку фахівці виявили гризунів та небезпечне мʼясо. А також — чисельні порушення санітарних норм.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у місті Києві.

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Зазначається, що потужність розміщена так, що не забезпечується її належна дезінфекція, також є загроза перехресного забруднення продуктів харчування голубами, мухами, гризунами та хімічними засобами, використання яких ніяк не контролюється.

Температура в мʼясному павільйоні ринку на момент інспектування становила більше + 20 °С.

Також на ринку немає холодильної камери для зберігання мʼяса, яке реалізується більше одного робочого дня. А в побутових холодильниках, де мʼясо зберігається навалом, відсутні термометри.

На ринку провели позапланову перевірку через скарги містян.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні влітку деякі сезонні фрукти поки що не планують дешевшати. Йдеться про яблука, більшість яких на ринку імпортовані.