На Дарницком рынке в Киеве обнаружили многочисленные нарушения: антисанитария зашкаливает

Дарницкий рынок в Киеве. Фото: google.com

В столице на Дарницком рынке специалисты обнаружили грызунов и опасное мясо. А также – многочисленные нарушения санитарных норм.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

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Отмечается, что мощность размещена так, что не обеспечивается надлежащая дезинфекция, также есть угроза перекрестного загрязнения продуктов питания голубями, мухами, грызунами и химическими средствами, использование которых никак не контролируется.

Температура в мясном павильоне рынка на момент инспектирования составляла более +20 °С.

Также на рынке нет холодильной камеры для хранения мяса, которое реализуется более одного рабочего дня. А в бытовых холодильниках, где мясо хранится навалом, отсутствуют термометры.

На рынке провели внеплановую проверку из-за жалоб горожан.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине летом некоторые сезонные фрукты пока не планируют дешеветь . Речь идет о яблоках, большинство которых на рынке импортированы.