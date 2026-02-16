У Києві впала стеля на Теремках і Чернігівській — фото, відео

Обвал стелі у метро Києва. Фото: t.me/kyivoperat

У Києві зафіксовано обвал стелі одразу на кількох станціях метро. Інциденти сталися біля входу на станцію "Теремки" та на платформі станції "Чернігівська".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі в понеділок, 16 лютого.

На "Теремках" і "Чернігівській" обвалилася стеля

Ввечері 15 лютого на станції "Теремки" відбулося часткове руйнування стелі одного з виходів метрополітену. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що на "Теремках" обвал стався через неодноразові пошкодження конструкцій унаслідок обстрілів.

"Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу. Наразі фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції", — заявили у КМДА.

Обставини інциденту на станції "Чернігівська" уточнюються.

Заява КМДА. Фото: скриншот з Telegram

