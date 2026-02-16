Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На двух станциях метро в Киеве обвалился потолок

На двух станциях метро в Киеве обвалился потолок

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 09:57
В Киеве упал потолок на Теремках и Черниговской - фото, видео
Обвал потолка в метро Киева. Фото: t.me/kyivoperat

В Киеве зафиксирован обвал потолка сразу на нескольких станциях метро. Инциденты произошли у входа на станцию "Теремки" и на платформе станции "Черниговская".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети в понедельник, 16 февраля.

Реклама
Читайте также:

На "Теремках" и "Черниговской" обвалился потолок

Вечером 15 февраля на станции "Теремки" произошло частичное разрушение потолка одного из выходов метрополитена. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что на "Теремках" обвал произошел из-за неоднократных повреждений конструкций в результате обстрелов.

"Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров. При этом проводились подготовительные работы для дальнейшего частичного ремонта выхода. Сейчас специалисты продолжают обследовать систему подвесного потолка и в целом подземный переход станции", — заявили в КГГА.

Обстоятельства инцидента на станции "Черниговская" уточняются.

Обвал стелі у метро - що відомо
Заявление КГГА. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, мы рассказывали, как проходит строительство метро на Виноградарь и когда пассажиры уже смогут пользоваться станцией "Мостицкая".

А также пассажиров предупредили о самых опасных местах в метро.

метро КГГА разрушения метрополитен станции метро
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации