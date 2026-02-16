В Киеве упал потолок на Теремках и Черниговской - фото, видео

Обвал потолка в метро Киева. Фото: t.me/kyivoperat

В Киеве зафиксирован обвал потолка сразу на нескольких станциях метро. Инциденты произошли у входа на станцию "Теремки" и на платформе станции "Черниговская".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети в понедельник, 16 февраля.

Реклама

Читайте также:

На "Теремках" и "Черниговской" обвалился потолок

Вечером 15 февраля на станции "Теремки" произошло частичное разрушение потолка одного из выходов метрополитена. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что на "Теремках" обвал произошел из-за неоднократных повреждений конструкций в результате обстрелов.

"Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров. При этом проводились подготовительные работы для дальнейшего частичного ремонта выхода. Сейчас специалисты продолжают обследовать систему подвесного потолка и в целом подземный переход станции", — заявили в КГГА.

Обстоятельства инцидента на станции "Черниговская" уточняются.

Заявление КГГА. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, мы рассказывали, как проходит строительство метро на Виноградарь и когда пассажиры уже смогут пользоваться станцией "Мостицкая".

А также пассажиров предупредили о самых опасных местах в метро.