На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський із позивним Ірландець

Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець". Фото: facebook.com/vladimir.geay

На фронті загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський "Ірландець". Захисник служив у бригаді Чорних запорожців.

Про це повідомила пресслужба Київської міської молодіжної ради у Facebook.

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У раді зазначили, що Володимир віддав своє життя за Україну та за її свободу.

Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець". Фото: facebook.com/kyivrada.youth

"Ворог забирає у нас найкращих. Київ втратив свого сина, брата, друга, побратима", — йдеться у повідомленні.

Час та місце церемонії прощання повідомлять згодом.

Допис Київської міської молодіжної ради. Фото: скриншот

Що відомо про загиблого воїна

У 2018 році Володимир почав працювати в "Київ Мілітарі Хаб", де він займався спортивними програмами, пізніше перейшов до КО "Муніципальна Охорона". Під час свого перебування на передовій, Сергієвський став активним учасником Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів і працівників сфер.

Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський (зліва). Фото: facebook.com/vladimir.geay

Відомо, що з перших днів початку повномасштабної війни Володимир приєднався до оборони Київської області. Пізніше він перебував під Бахмутом, де в липні 2022 року був поранений. Відновившись, захисник повернувся на фронт. Нещодавно "Ірландець" став головою ГО "Рада ветеранів АТО" Дніпровського району Києва.

Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець". Фото: facebook.com/vladimir.geay

Останній бій 31-річний Володимир прийняв під Кураховим. У нього залишилася маленька донька.

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