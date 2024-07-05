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На фронті загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський

5 липня 2024 12:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський із позивним Ірландець
Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець". Фото: facebook.com/vladimir.geay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На фронті загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський "Ірландець". Захисник служив у бригаді Чорних запорожців.

Про це повідомила пресслужба Київської міської молодіжної ради у Facebook.

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У раді зазначили, що Володимир віддав своє життя за Україну та за її свободу.

Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець"
Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець". Фото: facebook.com/kyivrada.youth

"Ворог забирає у нас найкращих. Київ втратив свого сина, брата, друга, побратима", — йдеться у повідомленні.

Час та місце церемонії прощання повідомлять згодом.

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Допис Київської міської молодіжної ради. Фото: скриншот

Що відомо про загиблого воїна

У 2018 році Володимир почав працювати в "Київ Мілітарі Хаб", де він займався спортивними програмами, пізніше перейшов до КО "Муніципальна Охорона". Під час свого перебування на передовій, Сергієвський став активним учасником Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів і працівників сфер.

Володимир Сергієвський
Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський (зліва). Фото: facebook.com/vladimir.geay

Відомо, що з перших днів початку повномасштабної війни Володимир приєднався до оборони Київської області. Пізніше він перебував під Бахмутом, де в липні 2022 року був поранений. Відновившись, захисник повернувся на фронт. Нещодавно "Ірландець" став головою ГО "Рада ветеранів АТО" Дніпровського району Києва.

Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець"
Член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець". Фото: facebook.com/vladimir.geay

Останній бій 31-річний Володимир прийняв під Кураховим. У нього залишилася маленька донька.

Нагадаємо, під час виконання завдання на східному напрямку загинув письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат". Троє дітей залишились без батька.

Також своє життя за незалежність України віддав брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей. Він отримав поранення несумісне із життям.

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