На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський із позивним Ірландець

На фронті загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський
На фронті загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський "Ірландець". Захисник служив у бригаді Чорних запорожців.
Про це повідомила пресслужба Київської міської молодіжної ради у Facebook.
Загибель Володимира Сергієвського
У раді зазначили, що Володимир віддав своє життя за Україну та за її свободу.
"Ворог забирає у нас найкращих. Київ втратив свого сина, брата, друга, побратима", — йдеться у повідомленні.
Час та місце церемонії прощання повідомлять згодом.
Що відомо про загиблого воїна
У 2018 році Володимир почав працювати в "Київ Мілітарі Хаб", де він займався спортивними програмами, пізніше перейшов до КО "Муніципальна Охорона". Під час свого перебування на передовій, Сергієвський став активним учасником Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів і працівників сфер.
Відомо, що з перших днів початку повномасштабної війни Володимир приєднався до оборони Київської області. Пізніше він перебував під Бахмутом, де в липні 2022 року був поранений. Відновившись, захисник повернувся на фронт. Нещодавно "Ірландець" став головою ГО "Рада ветеранів АТО" Дніпровського району Києва.
Останній бій 31-річний Володимир прийняв під Кураховим. У нього залишилася маленька донька.
Нагадаємо, під час виконання завдання на східному напрямку загинув письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат". Троє дітей залишились без батька.
Також своє життя за незалежність України віддав брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей. Він отримав поранення несумісне із життям.
Читайте Новини.LIVE!