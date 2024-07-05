На войне погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский с позывным Ирландец

На фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский
На фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский "Ирландец". Защитник служил в бригаде Черных запорожцев.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского молодежного совета в Facebook.
Гибель Владимира Сергиевского
В совете отметили, что Владимир отдал свою жизнь за Украину и ее свободу.
"Враг забирает у нас лучших. Киев потерял своего сына, брата, друга, собратья", — говорится в сообщении.
Время и место церемонии прощания сообщат позже.
Что известно о погибшем воине
В 2018 году Владимир начал работать в "Киев Милитаре Хаб", где он занимался спортивными программами, позже перешел в КО "Муниципальная Охрана". Во время своего пребывания на передовой Сергиевский стал активным участником Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер.
Известно, что с первых дней начала полномасштабной войны Владимир присоединился к обороне Киевской области. Позже он находился под Бахмутом, где был ранен в июле 2022 года. Восстановившись, защитник вернулся на фронт. Недавно "Ирландец" стал главой ОО "Совет ветеранов АТО" Днепровского района Киева.
Последний бой 31-летний Владимир принял под Курахово. У него осталась маленькая дочь.
Напомним, во время выполнения задания на восточном направлении погиб писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат". Трое детей остались без отца.
Также свою жизнь за независимость Украины отдал брат лидера группы "Без ограничений" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей. Он получил ранение несовместимое с жизнью.
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