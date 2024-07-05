На войне погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский с позывным Ирландец

Член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский с позывным "Ирландец". Фото: facebook.com/vladimir.geay

На фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский "Ирландец". Защитник служил в бригаде Черных запорожцев.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского молодежного совета в Facebook.

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В совете отметили, что Владимир отдал свою жизнь за Украину и ее свободу.

Член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский с позывным "Ирландец". Фото: facebook.com/kyivrada.youth

"Враг забирает у нас лучших. Киев потерял своего сына, брата, друга, собратья", — говорится в сообщении.

Время и место церемонии прощания сообщат позже.

Пост Киевского городского молодежного совета. Фото: скриншот

Что известно о погибшем воине

В 2018 году Владимир начал работать в "Киев Милитаре Хаб", где он занимался спортивными программами, позже перешел в КО "Муниципальная Охрана". Во время своего пребывания на передовой Сергиевский стал активным участником Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер.

Член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский (слева). Фото: facebook.com/vladimir.geay

Известно, что с первых дней начала полномасштабной войны Владимир присоединился к обороне Киевской области. Позже он находился под Бахмутом, где был ранен в июле 2022 года. Восстановившись, защитник вернулся на фронт. Недавно "Ирландец" стал главой ОО "Совет ветеранов АТО" Днепровского района Киева.

Член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский с позывным "Ирландцем". Фото: facebook.com/vladimir.geay

Последний бой 31-летний Владимир принял под Курахово. У него осталась маленькая дочь.

Напомним, во время выполнения задания на восточном направлении погиб писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат". Трое детей остались без отца.

Также свою жизнь за независимость Украины отдал брат лидера группы "Без ограничений" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей. Он получил ранение несовместимое с жизнью.