Готель "Україна" у Києві підсвітили до Дня піхоти

Інсталяція на готелі "Україна". Фото: пресслужба готелю

На готелі "Україна" у Києві в День піхоти 6 травня з’явилась артінсталяція. О 21:30 фасад будівлі підсвітили надписом, присвяченим піхотинцям.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу готелю.

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Сьогодні в Україні відзначають День піхоти — до цього свята фасад історичного готелю "Україна" у Києві підсвітили надписом "Україна стоїть, бо стоїть піхота".

Таким чином керівництво та працівники готелю долучились до кампанії вдячності, яку ініціювали Культурні сили та командування Сухопутних сил ЗСУ.

За словами власника готелю Максима Кріппи, ця інсталяція є можливістю подякувати українським піхотинцям і віддати шану воїнам, які поклали життя у боротьбі проти Росії.

"В усіх сенсах слова підсвітити, що ми не забуваємо про ціну нашої свободи", — зазначив він.

Заходи до Дня піхоти

Крім того, в рамках кампанії вдячності було реалізовано низка подій:

реліз музичного альбому "Стоїть піхота", який написали військовослужбовці;

відкриття Алеї захисників України пам'ятним знаком "Піхота",

відкриття тематичної інсталяції біля будівлі МЗС у Києві та інші.

Відомо, що кампанію підтримали велика кількість українських організацій і компаній, розмістивши тематичні постери і слоган на власних майданчиках.

Нагадаємо, у Києві до Дня піхоти відбулася виставка українського озброєння власного виробництва.

Також сьогодні з російського полону повернулися 205 українських захисників, які перебували в неволі понад три роки.