Гостиницу "Украина" в Киеве подсветили ко Дню пехоты

На отеле "Украина" появилась инсталляция, посвященная пехотинцам
На отеле "Украина" в Киеве в День пехоты 6 мая появилась артинсталляция. В 21:30 фасад здания подсветили надписью, посвященной пехотинцам.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу отеля.
Проекция на гостинице Украина
Сегодня в Украине отмечают День пехоты — к этому празднику фасад исторической гостиницы "Украина" в Киеве подсветили надписью "Україна стоїть, бо стоїть піхота".
Таким образом руководство и работники отеля присоединились к кампании благодарности, которую инициировали Культурные силы и командование Сухопутных сил ВСУ.
По словам владельца отеля Максима Криппы, эта инсталляция является возможностью поблагодарить украинских пехотинцев и отдать дань уважения воинам, которые отдали жизнь в борьбе против России.
"Во всех смыслах слова подсветить, что мы не забываем о цене нашей свободы", — отметил он.
Мероприятия ко Дню пехоты
Кроме того, в рамках кампании благодарности был реализован ряд событий:
- релиз музыкального альбома "Стоїть піхота", который написали военнослужащие;
- открытие Аллеи защитников Украины памятным знаком "Піхота",
- открытие тематической инсталляции возле здания МИД в Киеве и другие.
Известно, что кампанию поддержали большое количество украинских организаций и компаний, разместив тематические постеры и слоган на собственных площадках.
Напомним, в Киеве ко Дню пехоты состоялась выставка украинского вооружения собственного производства.
Также сегодня из российского плена вернулись 205 украинских защитников, которые находились в неволе более трех лет.
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