​​​​​​​На хабарі "погорів" директор столичного парку відпочинку

Хабарника затримали на отриманні частини хабаря

Директор парку культури та відпочинку "Партизанська Слава" вимагав хабаря за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності. На отриманні частини грошей його і затримали.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Вимагання хабаря

Директор парку культури та відпочинку "Партизанська Слава", як з’ясували правоохоронці, вимагав 2 тисячі доларів від представника приватного підприємства.

Чиновник, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, у таку суму оцінив дозвіл на розміщення на території парку кафе, де мав бути розташований також "пункт незламності".

Затримання і підозра

Директора затримали під час отримання другої частини хабаря у розмірі 1 тисячі доларів.

Після затримання його звинуватили у одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Нині чиновнику обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, днями представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці.

Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабарів.

Фото: Офіс генпрокурора