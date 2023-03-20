На хабарі "погорів" директор столичного парку відпочинку
Директор парку культури та відпочинку "Партизанська Слава" вимагав хабаря за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності. На отриманні частини грошей його і затримали.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Вимагання хабаря
Директор парку культури та відпочинку "Партизанська Слава", як з’ясували правоохоронці, вимагав 2 тисячі доларів від представника приватного підприємства.
Чиновник, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, у таку суму оцінив дозвіл на розміщення на території парку кафе, де мав бути розташований також "пункт незламності".
Затримання і підозра
Директора затримали під час отримання другої частини хабаря у розмірі 1 тисячі доларів.
Після затримання його звинуватили у одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Нині чиновнику обирають запобіжний захід.
Нагадаємо, днями представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці.
Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабарів.
Фото: Офіс генпрокурора