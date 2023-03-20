На взятке "погорел" директор столичного парка отдыха
Директор парка культуры и отдыха "Партизанская Слава" потребовал взятки за разрешение на размещение кафе-пункта несокрушимости. На получении части деньги его и задержали.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Требование взятки
Директор парка культуры и отдыха "Партизанская Слава", как выяснили правоохранители, потребовал 2 тысяч долларов от представителя частного предприятия.
Чиновник, подчиняющийся Департаменту культуры КГГА, в такую сумму оценил разрешение на размещение на территории парка кафе, где должен быть расположен также "пункт несокрушимости".
Задержание и подозрение
Директора задержали при получении второй части взятки в размере 1 тысячи долларов.
После задержания его обвинили в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Сейчас чиновнику выбирают меру пресечения.
Напомним, на днях представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни.
Чиновник был обвинен в систематическом получении взяток.
Фото: Офис генпрокурора