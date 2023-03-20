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​На взятке "погорел" директор столичного парка отдыха

20 марта 2023 11:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Взяточника задержали на получении части взятки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Директор парка культуры и отдыха "Партизанская Слава" потребовал взятки за разрешение на размещение кафе-пункта несокрушимости. На получении части деньги его и задержали.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Требование взятки

Директор парка культуры и отдыха "Партизанская Слава", как выяснили правоохранители, потребовал 2 тысяч долларов от представителя частного предприятия.

Чиновник, подчиняющийся Департаменту культуры КГГА, в такую сумму оценил разрешение на размещение на территории парка кафе, где должен быть расположен также "пункт несокрушимости".

Директор-взяточник в Киеве

Задержание и подозрение

Директора задержали при получении второй части взятки в размере 1 тысячи долларов.

После задержания его обвинили в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас чиновнику выбирают меру пресечения.

Директор-взяточник в Киеве

Напомним, на днях представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни.

Чиновник был обвинен в систематическом получении взяток.

Фото: Офис генпрокурора

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