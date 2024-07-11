Укренерго повідомив про графіки відключення світла на завтра у Києві

Дівчина з електричною лампою. Фото: pixels.com

Завтра, 12 липня, п'ятниця, столицю України очікують чергові масштабні відключення електроенергії. Енергетичні компанії активують відразу чотири черги відключень світла одночасно. Інформацію підтверджують і в ДТЕК Київські електромережі.

Про це Укренерго у четвер, 11 липня, повідомляє в Telegram.

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Як будуть діяти графіки відключення світла

Основні відключення відбуватимуться з 16:00 до 23:00 — обленерго застосовують чотири черги відключень. Проте в інші години теж може не бути світла, адже діятимуть три інші черги.

Повідомлення про графіки відключення світла

Кияни можуть перевірити графіки відключень електроенергії на потрібний день, перейшовши за цими посиланнями:

Коли покращиться ситуація в українській енергетиці

Фахівці Укренерго кажуть, що наприкінці липня чи на початку серпня за умови відсутності чергових атак на українську енергоінфраструктуру відключень може поменшати.

Цьому може посприяти й проходження температурного піка, адже кондиціонери потребують багато енергії.

"Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі, ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися", — зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що в ДТЕК розповіли, чому в Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі.

А експерт з енергетики Михайло Гончар дав роз'яснення, чому застосовують віялові відключення світла.