Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київ 12 липня чекають потужні відключення світла — про що інформує Укренерго arrow

На Київ 12 липня чекають потужні відключення світла — про що інформує Укренерго

11 липня 2024 22:47
Анатолій Слюсар - Редактор
Укренерго повідомив про графіки відключення світла на завтра у Києві
Дівчина з електричною лампою. Фото: pixels.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Завтра, 12 липня, п'ятниця, столицю України очікують чергові масштабні відключення електроенергії. Енергетичні компанії активують відразу чотири черги відключень світла одночасно. Інформацію підтверджують і в ДТЕК Київські електромережі.

Про це Укренерго у четвер, 11 липня, повідомляє в Telegram.

Читайте також:

Як будуть діяти графіки відключення світла

Основні відключення відбуватимуться з 16:00 до 23:00 — обленерго застосовують чотири черги відключень. Проте в інші години теж може не бути світла, адже діятимуть три інші черги.

Повідомлення Укренерго
Повідомлення про графіки відключення світла

Кияни можуть перевірити графіки відключень електроенергії на потрібний день, перейшовши за цими посиланнями:

Коли покращиться ситуація в українській енергетиці

Фахівці Укренерго кажуть, що наприкінці липня чи на початку серпня за умови відсутності чергових атак на українську енергоінфраструктуру відключень може поменшати. 

Цьому може посприяти й проходження температурного піка, адже кондиціонери потребують багато енергії.

"Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі, ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися", — зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.  

Нагадаємо, що в ДТЕК розповіли, чому в Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі

А експерт з енергетики Михайло Гончар дав роз'яснення, чому застосовують віялові відключення світла

Укренерго енергетика відключення світла світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо