Укрэнерго сообщил о графиках отключения света на завтра в Киеве

Девушка с электрической лампой. Фото: pixels.com

Завтра, 12 июля в пятницу, столицу Украины ожидают очередные масштабные отключения электроэнергии. Энергетические компании активируют сразу четыре очереди отключений света одновременно. Информацию подтверждают и в ДТЭК Киевские электросети.

Об этом Укрэнерго в четверг, 11 июля сообщает в Telegram.

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Как будут действовать графики отключения света

Основные отключения будут происходить с 16:00 до 23:00 — облэнерго применяют четыре очереди отключений. Однако в другие часы тоже может не быть света, так как будут действовать три другие очереди.

Сообщения о графиках отключения света

Киевляне могут проверить графики отключений электроэнергии на нужный день, перейдя по этим ссылкам:

Когда улучшится ситуация в украинской энергетике

Специалисты Укрэнерго говорят, что в конце июля или начале августа при отсутствии очередных атак на украинскую энергоинфраструктуру отключений может уменьшиться.

Этому может помочь и прохождение температурного пика, ведь кондиционеры требуют много энергии.

"Когда жара спадет (мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также будет вскоре определенное увеличение доступной нам генерации в энергосистеме — ситуация начнет улучшаться. Она не улучшится магическим образом за один день или один час, но будет постепенно улучшаться", — отметил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Напомним, что в ДТЭК рассказали, почему в Украине электроснабжение отключают как днем, так и ночью.

А эксперт по энергетике Михаил Гончар дал разъяснение, почему применяют веерные отключения света.