Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киев 12 июля ждут мощные отключения света — о чем информирует Укрэнерго arrow

Киев 12 июля ждут мощные отключения света — о чем информирует Укрэнерго

11 июля 2024 22:47
Анатолий Слюсарь - Редактор
Укрэнерго сообщил о графиках отключения света на завтра в Киеве
Девушка с электрической лампой. Фото: pixels.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Завтра, 12 июля в пятницу, столицу Украины ожидают очередные масштабные отключения электроэнергии. Энергетические компании активируют сразу четыре очереди отключений света одновременно. Информацию подтверждают и в ДТЭК Киевские электросети.

Об этом Укрэнерго в четверг, 11 июля сообщает в Telegram.

Читайте также:

Как будут действовать графики отключения света

Основные отключения будут происходить с 16:00 до 23:00 — облэнерго применяют четыре очереди отключений. Однако в другие часы тоже может не быть света, так как будут действовать три другие очереди.

Сообщение Укрэнерго
Сообщения о графиках отключения света

Киевляне могут проверить графики отключений электроэнергии на нужный день, перейдя по этим ссылкам:

Когда улучшится ситуация в украинской энергетике

Специалисты Укрэнерго говорят, что в конце июля или начале августа при отсутствии очередных атак на украинскую энергоинфраструктуру отключений может уменьшиться.

Этому может помочь и прохождение температурного пика, ведь кондиционеры требуют много энергии.

"Когда жара спадет (мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также будет вскоре определенное увеличение доступной нам генерации в энергосистеме — ситуация начнет улучшаться. Она не улучшится магическим образом за один день или один час, но будет постепенно улучшаться", — отметил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Напомним, что в ДТЭК рассказали, почему в Украине электроснабжение отключают как днем, так и ночью.

А эксперт по энергетике Михаил Гончар дал разъяснение, почему применяют веерные отключения света.

Укрэнерго энергетика отключения света свет блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно