Влада Києва та Укргідрометцентр попереджають про грозу — як діяти при негоді

Гроза в Києві. Фото ілюстративне: Ольга Руд

У Києві та області в п'ятницю, 31 травня, очікується гроза. Вона триватиме до кінця доби, вже оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА с посиланням на Укргідрометцентр.

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Гроза в Києві та області

За повідомленням синоптиків, негода накриє столицю та область у найближчі дві години з утриманням до кінця доби.

Повідомлення про негоду. Джерело: Укргідрометцентр

Як діяти, якщо застала гроза

В КМДА рекомендують під час грози зачиняти вікна, не підходити до них та не братися за металеві вхідні двері. Також вони опублікували перелік телефонів відповідних служб на екстрені випадки:

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодору" (0442847419);

Якщо впало дерево — до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" (0442724018);

Якщо під час падіння постраждали люди — 101, 103 або 0444303713 (телефон КАРС);

Якщо вийшли з ладу світлофори — за телефонами 0442783540 або 0504398366.

Скриншот допису КМДА​​​​​​

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода у червні, та до чого готуватися українцям.

Також за прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, температура повітря в червні цього року, обіцяє бути вищою за кліматичну норму.