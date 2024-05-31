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На Київ та область суне гроза — в КМДА попередили про небезпеку

31 травня 2024 15:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Влада Києва та Укргідрометцентр попереджають про грозу — як діяти при негоді
Гроза в Києві. Фото ілюстративне: Ольга Руд
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві та області в п'ятницю, 31 травня, очікується гроза. Вона триватиме до кінця доби, вже оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА с посиланням на Укргідрометцентр.

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За повідомленням синоптиків, негода накриє столицю та область у найближчі дві години з утриманням до кінця доби. 

На Київ та область суне гроза — в КМДА попередили про небезпеку - фото 1
Повідомлення про негоду. Джерело: Укргідрометцентр

Як діяти, якщо застала гроза

В КМДА рекомендують під час грози зачиняти вікна, не підходити до них та не братися за металеві вхідні двері. Також вони опублікували перелік телефонів відповідних служб на екстрені випадки:

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської  "Київавтодору" (0442847419);
  • Якщо впало дерево — до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" (0442724018); 
  • Якщо під час падіння постраждали люди — 101, 103 або 0444303713 (телефон КАРС);
  • Якщо вийшли з ладу світлофори — за телефонами 0442783540 або 0504398366.
київ гроза
Скриншот допису КМДА​​​​​​

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода у червні, та до чого готуватися українцям. 

Також за прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, температура повітря в червні цього року, обіцяє бути вищою за кліматичну норму.

негода
Укргідрометцентр
стихійне лихо
Україна
Київ
дощ
КМДА
Київська область

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