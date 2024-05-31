Власти Киева и Укргидрометцентр предупреждают о грозе — как действовать при непогоде

Гроза в Киеве. Фото иллюстративное: Ольга Руд

В Киеве и области в пятницу, 31 мая, ожидается гроза. Она продлится до конца суток, уже объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также:

Гроза в Киеве и области

По сообщению синоптиков, непогода накроет столицу и область в ближайшие два часа с содержанием до конца суток.

Сообщение о непогоде. Источник: Укргидрометцентр

Как действовать, если застала гроза

В КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна, не подходить к ним и не браться за металлическую входную дверь. Также они опубликовали список телефонов соответствующих служб на экстренные случаи:

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Київавтодор" (0442847419);

Если упало дерево — в аварийно-диспетчерскую службу "Київзеленбуду" (0442724018);

Если во время падения пострадали люди — 101, 103 или 0444303713;

Если вышли из строя светофоры — по телефонам 0442783540 или 0504398366.

Скриншот сообщения КГГА

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июне и к чему готовиться украинцам.

Также по прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, температура воздуха в июне этого года, обещает быть выше климатической нормы.