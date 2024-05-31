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На Киев и область движется гроза — в КГГА предупредили об опасности

31 мая 2024 15:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Власти Киева и Укргидрометцентр предупреждают о грозе — как действовать при непогоде
Гроза в Киеве. Фото иллюстративное: Ольга Руд
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве и области в пятницу, 31 мая, ожидается гроза. Она продлится до конца суток, уже объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По сообщению синоптиков, непогода накроет столицу и область в ближайшие два часа с содержанием до конца суток.

На Киев и область движется гроза — в КГГА предупредили об опасности - фото 1
Сообщение о непогоде. Источник: Укргидрометцентр

Как действовать, если застала гроза

В КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна, не подходить к ним и не браться за металлическую входную дверь. Также они опубликовали список телефонов соответствующих служб на экстренные случаи:

  • При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Київавтодор" (0442847419);
  • Если упало дерево — в аварийно-диспетчерскую службу "Київзеленбуду" (0442724018);
  • Если во время падения пострадали люди — 101, 103 или 0444303713;
  • Если вышли из строя светофоры — по телефонам 0442783540 или 0504398366.
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Скриншот сообщения КГГА

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июне и к чему готовиться украинцам.

Также по прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, температура воздуха в июне этого года, обещает быть выше климатической нормы.

непогода
Укргидрометцентр
стихийное бедствие
Украина
Киев
дождь
КГГА
Киевская область

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