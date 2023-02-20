Графік відключень: ДТЕК повідомило, що на Київщині не вимикатимуть світло

Стало відомо, де на Київщині не вимикатимуть світло 21 лютого

У Київській області 21 лютого будуть замірять споживання електроенергії, тому світло не вимикатимуть. Але в деяких населених пунктах діятимуть графіки відключень.

Про це повідомляє ДТЕК.

"21 лютого за дорученням Укренерго у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим завтра в області не будуть застосовуватись графіки відключень", — йдеться у повідомленні.

Це має допомогти енергетикам визначити актуальні показники споживання для більш точного формування графіку відключень та лімітів. Але в деяких районах на Київщині будуть виключення.

"Через пошкодження мереж Укренерго в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись стабілізаційні відключення за графіком", — додали в ДТЕК.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні не формувалися ліміти на електроенергію, бо дефіциту потужності не зафіксовано. Робота вітчизняних електростанцій дозволила зменшити імпорт електроенергії практично до нуля.

