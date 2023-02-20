График отключений: ДТЭК сообщило, что в Киевской области не будут выключать свет

В Киевской области 21 февраля не будут выключать свет — ДТЭК
В Киевской области 21 февраля будут замерять потребление электроэнергии, поэтому свет не будут выключаться. Но в некоторых населённых пунктах будут действовать графики отключений.
Об этом сообщает ДТЭК.
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"21 февраля по поручению Укрэнерго в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим завтра в области не будут применяться графики отключений", — говорится в сообщении.
Это поможет энергетикам определить актуальные показатели потребления для более точного формирования графика отключений и лимитов. Но в некоторых районах Киевской области будут исключения.
"Из-за повреждений сетей Укрэнерго в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить стабилизационные отключения по графику" , — добавили в ДТЭК.
Напомним, 20 февраля в Украине не формировались лимиты на электроэнергию, потому что дефицит мощности не зафиксирован. Работа отечественных электростанций позволила снизить импорт электроэнергии практически до нуля.