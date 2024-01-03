На Київщині 29-річний чоловік до смерті забив пенсіонера палицею
На Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Про це повідомили у поліції Київської області.
На Київщині чоловік забив пенсіонера
Як відомо, інцидент стався у селі Ольшаниця. Там 29-річний чоловік прийшов до будинку пенсіонера та хотів йому помститися. Він почав бити літнього чоловіка дерев’яною палицею по голові, після чого стягнув вже непритомного на підлогу й продовжував бити його кулаками та ногами.
Від отриманих травм літній чоловік помер.
Зловмисника затримали правоохоронці.
"Так, я бив його палицею, руками та ногами по тілу", — зізнався затриманий.
Фігуранта помістили в ізолятор
Правоохоронці помістили затриманого до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке вчиняло розбійні напади на людей. Жертвами шахраїв ставали літні люди, які отримували допомогу від благодійних організацій.
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