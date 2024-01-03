На Київщині 29-річний чоловік до смерті забив пенсіонера палицею

Поліція затримала зловмисника. Фото: Національна поліція

На Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Про це повідомили у поліції Київської області.

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На Київщині чоловік забив пенсіонера

Як відомо, інцидент стався у селі Ольшаниця. Там 29-річний чоловік прийшов до будинку пенсіонера та хотів йому помститися. Він почав бити літнього чоловіка дерев’яною палицею по голові, після чого стягнув вже непритомного на підлогу й продовжував бити його кулаками та ногами.

Від отриманих травм літній чоловік помер.

Зловмисника затримали правоохоронці.

"Так, я бив його палицею, руками та ногами по тілу", — зізнався затриманий.

Поліція затримала зловмисника. Фото: Національна поліція

Фігуранта помістили в ізолятор

Правоохоронці помістили затриманого до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке вчиняло розбійні напади на людей. Жертвами шахраїв ставали літні люди, які отримували допомогу від благодійних організацій.