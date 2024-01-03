В Киевской области 29-летний мужчина до смерти забил пенсионера палкой

Полиция задержала злоумышленника. Фото: Национальная полиция

В Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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В Киевской области мужчина забил пенсионера

Как известно, инцидент произошел в селе Ольшаница. Там 29-летний мужчина пришел в дом пенсионера и хотел ему отомстить. Он начал бить пожилого мужчину деревянной палкой по голове, после чего стянул уже без сознания на пол и продолжал бить его кулаками и ногами.

От полученных травм пожилой мужчина скончался.

Злоумышленника задержали правоохранители.

"Да, я бил его палкой, руками и ногами по телу", — признался задержанный.

Полиция задержала злоумышленника. Фото: Национальная полиция

Фигуранта поместили в изолятор

Правоохранители поместили задержанного в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали преступную группировку, совершавшую разбойные нападения на людей. Жертвами мошенников становились пожилые люди, получавшие помощь от благотворительных организаций.