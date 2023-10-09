Затори у Києві сьогодні 9 жовтня - ситуація на дорогах

Перевірка документів. Фото: facebook.com/DPSUkraine

На ранок 9 жовтня в'їзд до Києва здійснюється із мінімальними транспортними затримками. Лише Броварським проспектом та у Святошинському районі біля Вишневого зафіксовано невеликі скупчення автомобілів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Затори на в'їзд до Києва 9 жовтня

За доступною інформацією, дороги до столиці України переважно вільні від значних транспортних заторів. Невеликі труднощі руху спостерігаються у напрямку від селища Биківня до Рибного та в районі Вишневого у Святошинському районі, однак вони не викликають серйозних транспортних проблем.

Затори на в'їзді до Києва. Фото: скриншот

Затори на в'їзді до Києва. Фото: скриншот

Причинами тимчасової скрути на дорогах, що пролягають у бік Києва, стають військові контрольно-пропускні пункти, облаштовані по периметру столиці. Саме через їх наявність автомобілі періодами змушені зачекати на в'їзд до міста, і в години пік довжина автопотоку може збільшуватися.

Посилення перевірки автомобілів

Голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що починаючи з 9 жовтня та протягом наступних кількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району у Київській області.

У ході вищезгаданих дій у деяких громадах можливі тимчасові обмеження для пересування транспорту та пішоходів, а також можуть проводитись перевірки документів.

Руслан Дяченко про посилення перевірок на дорогах

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 9 жовтня, з'явилася нова інформація про перетин західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід зважати на можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцять чоловіків призовного віку.