Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині анонсували посилення перевірок автомобілів: яка ситуація на дорогах зараз arrow

На Київщині анонсували посилення перевірок автомобілів: яка ситуація на дорогах зараз

9 жовтня 2023 10:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Затори у Києві сьогодні 9 жовтня - ситуація на дорогах
Перевірка документів. Фото: facebook.com/DPSUkraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На ранок 9 жовтня в'їзд до Києва здійснюється із мінімальними транспортними затримками. Лише Броварським проспектом та у Святошинському районі біля Вишневого зафіксовано невеликі скупчення автомобілів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Затори на в'їзд до Києва 9 жовтня

За доступною інформацією, дороги до столиці України переважно вільні від значних транспортних заторів. Невеликі труднощі руху спостерігаються у напрямку від селища Биківня до Рибного та в районі Вишневого у Святошинському районі, однак вони не викликають серйозних транспортних проблем.

Пробки в Киеве
Затори на в'їзді до Києва. Фото: скриншот
Пробки в Киеве
Затори на в'їзді до Києва. Фото: скриншот

Причинами тимчасової скрути на дорогах, що пролягають у бік Києва, стають військові контрольно-пропускні пункти, облаштовані по периметру столиці. Саме через їх наявність автомобілі періодами змушені зачекати на в'їзд до міста, і в години пік довжина автопотоку може збільшуватися.

Посилення перевірки автомобілів

Голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що починаючи з 9 жовтня та протягом наступних кількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району у Київській області.

У ході вищезгаданих дій у деяких громадах можливі тимчасові обмеження для пересування транспорту та пішоходів, а також можуть проводитись перевірки документів.

Руслан Дяченко про посилення перевірок на дорогах
Руслан Дяченко про посилення перевірок на дорогах

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 9 жовтня, з'явилася нова інформація про перетин західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід зважати на можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцять чоловіків призовного віку.

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз